L’info est tombée un peu comme un cheveu de Trae Young sur la soupe en début de nuit : l’intérieur des Grizzlies Jaren Jackson Jr. pourrait donc faire son retour ce soir face aux Pelicans. Pourquoi c’est une info ultra-importante ? Pourquoi est-ce un peu étonnant ? On vous explique tout ça.

Le 30 juin dernier, alors que l’on attendait davantage les premières Woj Bomb liées à la Free Agency qui s’ouvrait 24h plus tard, c’est l’annonce d’une blessure qui a malgré tout fait grand bruit. Celle de Jaren Jackson Jr., intérieur des Grizzlies, 22 au moment des « faits » et possédant déjà un passif de blessures relativement lourd.

BREAKING: Memphis Grizzlies F Jaren Jackson Jr., underwent surgery to repair a stress fracture in his right foot on Wednesday and is expected to be sidelined for 4-to-6 months, sources tell ESPN. Jackson is expected to make a full recovery. pic.twitter.com/RBFlyYiiUq — Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 30, 2022



On parle alors du meilleur contreur de la Ligue, d’une jeune gazelle qui tourne également à 16,3 points et 5,8 rebonds en plus de ses 2,3 contres, bref d’un pion es-sen-tiel à la montée en régime de cette jeune et belle équipe de Memphis. Mais le n°4 de la Draft 2018, la fameuse, est également un sujet sensible dans le Tennessee, un sujet bien connu des docteurs de la région. Une quarantaine de matchs ratés lors de ses saisons rookies et sophomores, une saison 2020-21 passée sur le flanc suite à une déchirure du ménisque contractée dans la bulle de 2020, bref JJJ est un dossier brûlant malgré son jeune âge.

Quatre à six mois d’absence projetés, ça donne quelque chose comme un retour attendu entre le 30 octobre et le 30 décembre, nous voici le 15 novembre et Jaren sera en tenue ce soir ? On est clairement en avance sur les prévisions, bonne nouvelle hein, mais il faudra donc y aller piano piano, car qui va piano va sano, car les Grizzlies n’ont absolument aucune raison de se précipiter. Le groupe de Taylor Jenkins vit bien sur le terrain (9-5, podium de l’Ouest ou pas loin), le duo Ja Morant / Desmond Bane cartonne tout ce qui passe, Steven Adams, Brandon Clarke et surtout Santi Aldama font le taf dessous en l’absence du titulaire habituel, bref rien ne sert de courir sans Cheerios pour un homme de toute façon lié sur le long terme avec la franchise.

Memphis Grizzlies forward Jaren Jackson Jr. (foot) intends to make his season debut Tuesday night against New Orleans Pelicans on TNT, league sources tell @NBAonTNT, @BleacherReport. — Chris Haynes (@ChrisBHaynes) November 15, 2022



Ce soir Jaren Jackson Jr. fera donc peut-être son retour, peut-être bien que ce sera demain bref là n’est pas l’info du siècle, mais simplement de se dire que, ça y est, les Grizzlies vont jouer un match de basket au complet, comme lors des derniers Playoffs. Take ur time, ça ressemble au titre d’un son de The Weeknd mais c’est bel et bien un conseil pour Jaren et les Oursons.