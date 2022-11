Globalement dans le dur sur la première quinzaine du mois de novembre, Jordan Poole a profité de l’absence de Klay Thompson la nuit dernière pour exploser dans son costume de titulaire. 36 points, 13/20 au tir, 5 banderilles de loin, voilà le JP qu’on aime. De quoi envisager un changement dans le cinq des Warriors, qui affichent toujours un bilan négatif ?

C’est en tout cas la question qu’un journaliste de Golden State a posée au coach Steve Kerr après la large victoire 132-95 des Warriors face aux Spurs lundi. Une question plutôt légitime au vu non seulement de la performance de Poole hier, mais aussi de ses prestations précédentes puisque le deuxième meilleur match au scoring de JP cette saison (30 points à Detroit le 30 octobre dernier) a également été réalisé lorsqu’il était titulaire. De plus, ce n’est un secret pour personne, Klay Thompson galère un peu pour trouver son rythme depuis la reprise, lui qui tourne à 15 points de moyenne à seulement 35% au tir dont 33% à 3-points. Malgré tous ces paramètres qui peuvent pousser à la réflexion, un changement de lineup n’est cependant pas à l’ordre du jour pour le moment si l’on en croit Kerr (via NBC Sports Bay Area).

« Non, ce n’est pas quelque chose à quoi je pense. Notre cinq de départ avec Klay a vraiment été bon [depuis le début de la saison, ndlr.], je pense que le plus important est de trouver les bonnes combinations avec le banc. »

Avec une efficacité offensive de 128,8 points pour 100 possessions et un defensive rating à 104,8, le cinq de départ composé de Stephen Curry, Klay Thompson, Andrew Wiggins, Draymond Green et Kevon Looney fait effectivement du sale des deux côtés du terrain. Ces gars-là se connaissent par cœur et quand ils sont alignés ensemble, habituellement les Warriors s’en sortent très bien.

Le vrai problème à Golden State cette saison, c’est que le champion en titre galère toujours à trouver la bonne formule une fois qu’on sort du cinq majeur. Les départs de certains role players à l’intersaison (Gary Payton II, Otto Porter Jr….) font plus de mal que prévu et la jeunesse prometteuse mais très inexpérimentée de Golden State (Jonathan Kuminga, James Wiseman, Moses Moody) peine à s’imposer pour bien prendre le relais. Résultat, la défense a beaucoup souffert depuis le début de la saison et les Warriors sont toujours dans le négatif à l’heure de ces lignes (6 victoires – 8 défaites, 0-7 en déplacement) malgré trois succès sur les quatre derniers matchs.

Si Steve Kerr continue de chercher les meilleures combinaisons pour maximiser le niveau collectif de son groupe, modifier le cinq de départ en mettant Jordan Poole titu à la place de Klay Thompson ressemblerait donc surtout à un changement en surface, même si ça aiderait sans doute Jojo individuellement. L’année dernière, JP avait également alterné entre rôle de sixième homme et arrière titulaire selon les disponibilités de Klay, qui se retrouvait lui dans le cinq à chaque fois qu’il était opérationnel. On voit mal aujourd’hui Thompson – déjà en manque de rythme – sortir du banc pour jouer avec la second unit, tandis que ce rôle semble adapté au feu follet Poole malgré les difficultés qu’il a pu rencontrer depuis la reprise.

Source texte : NBC Sports Bay Area