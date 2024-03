Ah tiens, une petite éclaircie dans la saison compliquée des Grizzlies. Cette nuit Memphis a donné du fil à retordre au leader de l’Ouest, le Thunder, et ce match coïncidait – ou pas – avec le retour à la compétition de Desmond Bane, absent depuis l’Épiphanie environ.

Tranquillement, Desmond Bane se destinait à une saison de type All-Star. Il ne l’aurait pas été car ses Grizzlies ont été décevants très tôt dans la saison (pour des raisons dépendantes ou non de leur volonté), mais ses 24,4 points de moyenne faisaient tout de même de lui l’un des joueurs à suivre en NBA. Malheureusement, sa cheville gauche ne passera pas la soirée du 13 avril face aux Clippers et c’était donc parti pour une longue période de repos, dans une infirmerie déjà bien trop pleine à Memphis.

DESMOND BANE.

BACK LIKE HE NEVER LEFT. 🔥

pic.twitter.com/QNSXJ5Ul7S

— Grizz Lead (@Grizz_Lead) March 17, 2024

La bonne nouvelle ? C’est donc que le petit DB est revenu aux affaires hier soir. La mauvaise ? C’est que son coach va devoir lui expliquer très vite que le but n’est plus de gagner mais bien d’augmenter les chances de monter à la Lottery. Les temps sont durs, les époques vont et viennent. Cette nuit Desmond Bane a été le leader offensif des siens (22 points et 7 passes), et aux côtés de Jaren Jackson Jr., Santi Aldama, Vince Williams (absent cette nuit) et du très jeune GG Jackson le cinq majeur pour la fin de saison pourrait avoir fière allure.

Est-ce que ça laisse augurer une belle saison 2024-25 ? Pourquoi pas. Est-ce que ça veut dire qu’il faut finir cette saison en boulet de canon ? Évidemment que non. Alors Welcome back Desmond, mais n’oublie pas de ne surtout pas trop en faire.