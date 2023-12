C’était l’un des évènements les plus attendus de ce mois de décembre et, pour l’instant, on n’est pas déçu du voyage. On parle évidemment du retour aux affaires de Ja Morant avec les Grizzlies, et pour l’instant c’est du 100% satisfaction.

Un déplacement à New Orleans pour commencer, puis la réception des Pacers devant un public en feu et, enfin, une troisième victoire en trois matchs cette nuit à Atlanta. La mission réintégration de Ja Morant est réussie, et Memphis semble lancé vers la remontada. Tout le monde sourit, Desmond Bane en colle 31 en une seule mi-temps, Trae Young régale mais reste court face à la bonne humeur oursonne, bref on respire enfin, loin des réseaux sociaux si possible…

3 matchs ? 3 victoires.

Depuis le retour de Ja Morant…

… les Grizzlies sont invaincus.

12 back. pic.twitter.com/uEx91zptVM

Beaucoup de boulot encore, évidemment, les Grizzlies possèdent un bilan assez sombre de 9-19 et statuent pour l’instant assez loin des places playoffables, mais depuis une semaine on sent clairement le Memphis spirit de retour et c’est déjà une très bonne chose. Bousillée par les blessures et les absences (Ja Morant suspendu, Steven Adams et Brandon Clarke sur le flanc pour un long moment, Marcus Smart…), la franchise du Tennessee peut donc enfin sourire cette saison et la fin de l’année civile aura valeur de test pour les hommes de Taylor Jenkins, qui ne devront plus trop trainer pour recoller eu peloton qui les intéresse. Pels, Nuggets, Clippers et Kings, voilà le programme qui s’impose aux Ours, parfait pour juger du véritable niveau du FC Ja avant 2024.

Comme prévu, la présence de Ja Morant a servi de catapulte aux Grizzlies, de rampe de lancement. A voir si ça tiendra dans la longueur mais, et c’est peut-être là le plus important, le show Grizzlies est de retour et ça fait une équipe de plus à ne pas louper sur le League Pass. Sur ce on file, apparemment Ja Morant vient de lancer un Live Instag… oh ça va, si on peut même plus plaisanter.