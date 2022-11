Les déclarations piquantes, on aime bien ça. Mais alors les déclarations piquantes qui suivent les actes, on adore. Après un nouveau gros chantier réalisé à Memphis ce dimanche soir, Desmons Bane et Ja Morant peuvent gonfler les pecs. Le meneur en a justement profité pour embraser les discussions de comptoirs en NBA.

Mais qui a le meilleur backcourt de toute la NBA ?

Question bouillante, réponse compliquée. Dans une ère où les stars pullulent et la qualité technique a explosé, les duos dévastateurs sur les lignes arrières se multiplient. Il y a les duos défensifs, les duos offensifs, les duos expérimentés, les duos spectaculaires, les duos sur le papier, les duos dans la tête, bref des duos il y en a pour tous les goûts. Sauf qu’à un moment donné, et bien… il faut classer.

Et à ce petit jeu-là, Ja Morant a décidé de nous animer cette nouvelle semaine de NBA.

En effet, en sortie de victoire face aux Wizards hier soir (103-97), le All-Star des Grizzlies s’est permis de ponctuer les 51 points et 10 passes de son duo préféré avec cette remarque bien sympathique, et qui ravira – on en est certains – un paquet de fans.

Alors, Ja et Desmond, c’est classé combien dans la Ligue en terme de backcourt ?

Ja Morant on where he and Desmond Bane rank among NBA backcourts: “Top 2 not 2.“ — Damichael Cole (@DamichaelC) November 7, 2022

Craquons nos doigts, et entrons dans les détails.

Après une remarquable saison passée, durant laquelle leur explosion avait été simultanée (au point de partager le trophée de Progression de l’année), Ja Morant et Desmond Bane ont appuyé sur le gros bouton CONFIRMATION en réalisant un démarrage cinq étoiles sur ce début de nouvelle compétition :

28 points, 5 rebonds et 7 passes pour Ja

pour Ja 25 points, 5 rebonds et 5 passes pour Dez

pour Dez Soit 53 points, 10 rebonds et 12 passes pour le duo

Numériquement, il est extrêmement difficile de venir les chercher, d’autant plus que leur production s’établit dans une équipe de Memphis qui gagne ses matchs pour le moment. Alors que Jaren Jackson Jr est sur le côté, les Grizzlies reprennent leur marche infernale (7 victoires en 10 matchs) et cela passe avant tout par Bane et Morant, qui imposent le rythme et tabassent les backcourts soir après soir.

Mais qui peut véritablement leur tenir tête aujourd’hui ? Quelques noms nous viennent forcément en tête.

Darius Garland et Donovan Mitchell ?

Trae Young et Dejounte Murray ?

James Harden et Tyrese Maxey ?

Chris Paul et Devin Booker ?

Stephen Curry et Klay Thompson ?

En 10 matchs seulement, on ne peut faire les comptes. Il y en a qui doivent jouer ensemble plus longtemps (Shai Gilgeous-Alexander et Josh Giddey), il y en a qui voudront hausser le ton (Jaylen Brown et Marcus Smart), sans parler des pépites en devenir (Tyrese Haliburton et Bennedict Mathurin, Cade Cunningham et Jaden Ivey), les blessés sur le retour (Damian Lillard et Anfernee Simons) et les sur un malentendu (Kevin Porter Jr et Jalen Green).

Une chose est sûre, à l’heure actuelle Ja Morant peut affirmer qu’il fait partie du meilleur backcourt de toute la NBA. Ce qu’il faudra, maintenant, c’est continuer à envoyer du steak tous les soirs, continuer à assumer, et envoyer des résultats similaires en Playoffs. Car les duos de légendes ? Ce n’est pas en novembre qu’on les cimente dans les bouquins d’histoire. C’est en printemps, lors des phases finales, quand la pression est au maximum et les attentes aussi.

Le débat est lancé, et c’est Ja qui s’en est occupé. Alors, qui est le meilleur backcourt de toute la NBA ? À vos claviers pour nous dire ce que vous en pensez !

Source : Memphis News