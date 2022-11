Cette nuit, Houston se déplace en Floride pour un duel entre les bonnets d’âne de la grande Ligue. L’occasion d’observer deux des plus jolis tanks du circuit, mais aussi de poser les yeux sur un mano a mano bien alléchant sur le poste 4. Paolo Banchero et Jabari Smith Jr., soit le n°1 et la dernière marche du podium de la Draft 2022. Les deux bougres ne se sont jamais croisés en NBA : ce soir sera leur première fois l’un contre l’autre.

On dit souvent (non) que deux destins peuvent être liés par de tout petits détails. C’est en tout cas vrai pour Jabari Smith Jr et Paolo Banchero. Les deux rookies de 19 piges vont s’affronter cette nuit en Floride. Entre les deux, pas de contentieux mais une histoire de first pick. Rappelez-vous qu’avant le soir de la Draft 2022, les observateurs annonçaient Jabari Smith Jr. sur l’estrade avant tous les autres prospects, direction le Magic et un statut de first pick. Mais en NBA, rien ne se passe comme prévu et c’est Paolo Napoléon James Banchero qui est finalement parti à la conquête de Disney World. Quand on se rappelle la tronche tirée par Junior à ce moment-là, on se dit que le match de ce soir est plus qu’intéressant. Forcément, le joueur des Rockets aura à cœur de prouver à tout un board qu’il s’est gouré, même si compte tenu du début de saison de Paolo Banchero, on ne peut que donner raison à John Hammond, le GM d’Orlando. Tout le monde est au courant, l’amoureux de la Botte met le feu aux livres d’Histoire depuis le début de saison avec 22,9 pions, 8,5 rebonds et 3,6 assists de moyenne. Sa dernière masterclass remonte à deux jours à peine face au Kings avec 33 points, 16 rebonds et 4 offrandes. De l’autre côté, Jabari Smith est plus discret au scoring avec « seulement » 10,8 unités au compteur, mais le nouveau pote de Jalen Green est précieux en défense avec 1,2 block de moyenne et une chouette mobilité. Même s’il ne rivalise pas côté statistique, on a hâte de voir Jabari se frotter à son homologue du Magic.

Jabari Smith and Jalen Green had words on the bench. (via @DeuceThomas) pic.twitter.com/wNxqPlnIGJ — Hoop Central (@TheHoopCentral) October 25, 2022

Ce duel entre le Magic (2 victoires et 8 défaites) et les Rockets (1 victoire et 9 défaites) sera donc bercé par la confrontation directe entre les deux rookies. Ce n’est pas la première fois qu’ils croisent le fer, puisque leur opposition faisait déjà la tête d’affiche en Summer League, et c’était Paul le Banquier qui s’en était le mieux tiré. Reste à voir ce que nous réserve cette première dans une grande Ligue qui risque d’être leur propriété dans quelques années. Pour le moment, les deux bougres sont premiers… en partant du fond de leur conférence respective. Spoiler, ils risquent d’y passer la majorité de l’année pour des raisons Wembanyamesques. Les deux pires bilans de la Ligue comptent gagner le moins possible et il sera intéressant de voir qui sortira vainqueur de ce Tankico. Du côté des absences, le Magic se passera à nouveau de Cole Anthony, Gary Harris, Jonathan Isaac, Markelle Fultz et Moritz Wagner, pour les Texans seuls Bruno Fernando et Jae’Sean Tate manqueront à l’appel. Rendez-vous en tenue à 1h15 du côté d’Orlando !

Ce tankico ne sera certainement pas le plus belle vitrine de la NBA cette nuit, mais il sera l’occasion de voir un duel bien sympa entre Paolo Banchero et Jabari Smith Jr. L’histoire fait que le Texan aura sûrement les dents longues face au Magic, mais quoi qu’il en soit, les deux intérieurs ont d’immenses potentiels. Ne reste plus qu’à les exploiter.

Source texte : Hoop Central.