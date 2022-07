Alors que la Salt Lake City Summer League fermait ses portes dans la nuit avec des victoires des Sixers d’Isaiah Joe et des Grizzlies de Ziaire Williams face au Thunder de Josh Giddey (Chet Holmgren était laissé au repos) et au Jazz du GOAT Bruno Caboclo… le main event du mois de juillet débutait à 4h avec deux matchs très attendus. Deux petits matchs en apéro de cette SL de Vegas, alors on vous résume tout ça et on prend rendez-vous dès à présent, tous les matins à l’heure du petit déjeuner et cela jusqu’au 17 juillet. Parce que la Summer League c’est la VIE.

Les résultats de la nuit :

Magic – Rockets : 91-77

– Rockets : 91-77 Blazers – Pistons : 78-81

Magic – Rockets : dans l’un des deux énormes duels de la nuit entre rookies de même classe, celui entre Paolo Banchero et Jabari Smith Jr. a tenu toutes se promesses. On y a vu un Banchero assez bluffant de polyvalence et de justesse et un Jaba plus discret mais très propre, et globalement le match d’ouverture de cette Summer League nous a tenu en haleine. R.J. Hampton, Caleb Houstan ou Devin Cannady se sont montrés pour le Magic, Josh Christopher et Tari Eason en ont fait de même pour Houston, et au final le Magic s’est imposé, même si on doit clairement vous avouer qu’on n’en a rien à secouer du score dans ce genre de match. Ce qu’on voulait, nous, c’est jauger le talent du n°1 et du n°3 de la Draft, et ce matin l’objectif est atteint avec – déjà – l’envie de revoir très vite ces deux loulous.

Blazers – Pistons : le deuxième et dernier match de la nuit nous promettait un gros duel entre les picks 5 et 7 de la Draft : Jaden Ivey et Shaedon Sharpe. Malheureusement le second nommé ajoute déjà un peu de sel à son étrange dossier médical puisqu’il sortira au bout de 5 minutes pour ne plus remettre le pied sur le parquet. L’arrière des Pistons a quant à lui confirmé que Detroit serait l’une des place to be cette saison en envoyant 20 pions devant la mamma et l’autre rookie Jalen Duren au alley-oop sur sa première possession. Killian Hayes a lâché du gros caviar en début de match, un certain Jules Bernard a joué (info qu’on a jugé utile de vous rapporter), et globalement les Pistons ont donc plutôt bien attaqué cette Summer League face à des Blazers finalement drivés en attaque par le trio composé de Keon Johnson / Brandon Williams / Jabari Walker, des noms bien juillet bien Vegas.

Les images marquantes de la nuit :

Paolo Banchero défendu en isolation par Jabari Smith, stepback à trois points c’est FI-CELLEpic.twitter.com/NaScZUTqaK — TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 8, 2022

Charlize Theron est sur place. pic.twitter.com/cDFQFt9e5g — TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 8, 2022

Y’a que deux voies possibles : soit cette photo va devenir un immense classique réunissant deux stars, soit cette photo va être un giga troll dans 5 ans en ayant vu ces deux joueurs être comparés en Summer League. https://t.co/ReaNTZ2MIU — TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 8, 2022

JADEN IVEY x JALEN DURENpic.twitter.com/QyTRm8bNJt — TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 8, 2022

Le programme du soir :