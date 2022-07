Une semaine après le début de la Free Agency, ce ne sont pas les joueurs libres encore disponibles qui agitent le bocal des Lakers ou des Nets, mais bien un potentiel échange de Kyrie Irving entre les deux franchises. LeBron ferait le push pour rapatrier son ex-collègue à Los Angeles, Brooklyn garde la main sur le dossier… et c’est toute la NBA qui trépigne de connaitre les prochaines tribulations de l’actuel meneur des Nets. On a tenté de vous résumer la situation, en quelques tweets.

Le message de Sean Marks est donc clair : on a tout notre temps, allez-y chers Lakers, envoyez vos picks de Draft 2027 et 2029 sans protection.

Les Nets ne souhaitent pas conserver Kyrie, mais ils ne sont pas dans le rush non plus.

Il sait que ses années sont comptées, et qu'avec Westbrook ça ne marche pas. Même avec de nouvelles tactiques, le profil de Westbrook ne colle pas aussi bien que celui de Kyrie.

Rob Pelinka et son staff ont un avantage : personne hormis les Lakers souhaite vraiment Kyrie actuellement. Le marché reste silencieux.

Et vu que le rêve ultime de LeBron est de jouer avec son fils, il y a fort à parier qu'il s'alignera niveau Free Agency sur l'été 2024 afin de rejoindre son équipe.

Important aussi : on rappelle que le fils de LeBron, Bronny James, arrivera certainement en NBA via la Draft 2024.

On susurre qu'elle aimerait voir Westbrook transféré avant la reprise, mais sans faire de vague. La gestion interne de l'été 2021 l'a énervée au plus haut point.

Dans plusieurs franchises adverses, on appelle au bluff pour tenter de rehausser la cote de Russ.

Même avec les belles signatures de ce début de Free Agency, la construction actuelle avec LeBron, AD et Westbrook ne les emmènera pas jusqu’au titre.

Rob Pelinka a donc prévu d’être à la Summer League de Las Vegas pour y rencontrer Sean Marks, et discuter plus en profondeur d’un transfert autour de Russ et Kyrie.

Pas une mince affaire, mais l'horloge tourne, la pression mise par LeBron est réelle et Irving doit bouger.

