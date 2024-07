Le premier match de la Summer League 2024 a eu lieu à San Francisco et opposait deux ennemis californiens, les Sacramento Kings et les Los Angeles Lakers. Les rois, spécialistes des ligues d’été, se sont imposés sur le score de 108-94. Le tout avec des quarts-temps de 10 minutes, ça vous donne une idée de la défense.

On était venus pour Bronny James et Dalton Knecht, on est restés pour Adonis Arms. L’ancien joueur de Texas Tech porte bien son nom et a mené la charge pour les Sacramento Kings. Dôté d’une belle envergure, ils a prouvé avoir bien plus que ça. Un joueur intelligent, complet en attaque et clairement au-dessus de la mêlée en Californie.

Adonis Arms a terminé avec les meilleurs statistiques de la rencontre : 32 points, 11 rebonds et 5 passes décisives à 12/17 au tir et 7/8 aux lancers.

Adonis Arms is in a zone in his #SummerLeague game vs. the Lakers ♨️ #NBASummer pic.twitter.com/UyFWCXGqYk

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) July 6, 2024

En face, Bronny James a connu une première soirée contrastée. Une rencontre compliquée au niveau de l’adresse avec quatre points en neuf tirs, mais avec des efforts en défense et notamment sur les lignes de passes malgré un petit cross subi en cours de route. De l’agressivité, un bon sens du jeu, mais beaucoup de déchets, ça prendra du temps. Dalton Knecht son camarade de cuvée est passé relativement à côté ce soir (12 points à 3/12 au tir).

Bronny James on the midrange step back pic.twitter.com/WHjT98dyGE

— BronnyMuse (@BronnyMuse06) July 6, 2024

Bronny James just got crossed up here wth 😭 pic.twitter.com/8dOXsbyq9w

— SM Highlights (@SMHighlights1) July 6, 2024

Côté Français, Armel Traoré a montré de l’activité dans la raquette (6 points et 3 rebonds en 13 minutes), mais n’a pas été en réussite sur les lancers francs tandis que Yves Pons n’a pas pesé et que Mohamed Diarra n’a pas joué.

À noter également, les 20 points et six brindilles à 3-points de Antoine Davis en 16 minutes.