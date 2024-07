La Summer League n’avait même pas commencé que ces joueurs d’américains dévoilaient déjà les cotes pour le titre de Rookie de l’année en NBA la saison prochaine. Une liste surprenante menée par un Français, mais pas le numéro 1 de la Draft, Alexandre Sarr.

Un talent que beaucoup voyaient comme le numéro 1 de la Draft, un spot de titulaire presque assuré et des coéquipiers pas forcément parmi les meilleurs de NBA : le cocktail parfait pour être l’un des favoris au titre de Rookie de l’année. Alexandre Sarr remplit tout ces critères et mène, presque logiquement, la charge dans les premières prévisions.

Mais sur le papier, cette cuvée n’a pas un leader clair comme Victor Wembanyama la saison dernière et de ce fait, les cotes sont extrêmement resserrées. Juste derrière le Français, Zach Edey, Zaccharie Risacher et Dalton Knecht complètent le Top 4.

Des joueurs souvent soit un petit peu plus âgés que les autres, soit ayant évolué dans des ligues professionnelles avant d’arriver dans la Grande Ligue. L’expérience est privilégiée.

Comme l’intérieur de Washington, Zach Edey et Zaccharie Risacher semblent bien partis, à l’heure actuelle, pour être des titulaires dans leurs équipes respectives, ce qui n’est pas forcément le cas de beaucoup de rookies, ce qui peut expliquer leur position dans ce classement.

Tidjane Salaün se trouve lui en 13e position tandis que Pacôme Dadiet ou Bronny James n’apparaissent pas dans le Top 20.

