Arrivé à la fin de son contrat et annoncé dans plusieurs équipes, Miles Bridges va finalement prolonger avec les Charlotte Hornets. L’ailier a paraphé un nouveau deal de 3 années supplémentaires en Caroline du Nord.

Miles Bridges et les Hornets, ça continue ! Avec Brandon Miller et Tidjane Salaun pour occuper les postes 3 et 4, on avait pourtant cru un moment que Charlotte allait laisser partir Bridges, il n’en sera rien. Shams Charania a annoncé que la franchise avait trouvé un accord avec son joueur portant sur 3 années supplémentaires et 75 millions de dollars. Aucune option ne ferait partie du deal, ni pour le joueur, ni pour l’équipe.

Malgré son actualité hors terrain, Miles Bridges semble donc toujours faire partie des plans des Hornets pour le futur. Après une année sans jouer pour les raisons qu’on connait, Bridges avait prouvé qu’il avait encore bien du talent à revendre, tournant à 21 points, 7 rebonds et 3 passes décisives par match cette saison, au sein d’une équipe qui ne jouait rien.

Vu le potentiel du bonhomme et la hausse des prix sur le marché, 25 millions par an, c’est un contrat très correct et qui peut être échangé assez facilement dans le futur.

