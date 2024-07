Bronny James était évidemment très attendu pour sa première sous le maillot des Los Angeles Lakers. Face aux Sacramento Kings, le meneur de jeu a connu une soirée contrastée, victime surtout d’un manque d’adresse. Il n’a pas pu éviter la défaite des siens 108 à 94.

Du fait de son nom de famille, il est normal que la première performance de Bronny James sous le maillot des Los Angeles Lakers soit scrutée à la loupe. Mais au moment de l’analyser, il ne faut pas perdre de vue qu’il est un 55e choix de Draft et que le projet est à long terme. Le jeune homme a subi un arrêt cardiaque sur un terrain il y a moins d’un an.

De ce fait, le voir sur un terrain de Summer League était déjà une victoire ce dimanche soir, d’autant plus qu’il n’a pas montré que des choses inintéressantes. Parfois dépassé par ses adversaires directes, il a tout de même été actif en défense, notamment sur les lignes de passes et aurait pu facilement finir avec deux ou trois interceptions de plus que la seule indiquée sur le box-score. Le fiston de LeBron James a aussi montré de l’agressivité en attaque tout en prenant soin du ballon avec aucune perte de balle à signaler.

Mais tout n’était pas parfait tout de même bien au contraire. Bronny James a souffert au niveau de l’adresse et n’a pas pu profiter de pas mal de tirs ouverts pour faire monter ses statistiques. Ses deux tirs réussis ? Un lay-up dans le traffic et un beau pull-up à mi-distance. Ses statistiques sur le match ? 4 points, 2 rebonds et 2 passes décisives à 2/9 au tir, 0/3 de loin et 0/2 sur la ligne.

La réaction de LeBron en voyant le premier panier de Bronny en Summer League pic.twitter.com/AOPSHqOpIV

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 6, 2024

Bronny James on the midrange step back pic.twitter.com/WHjT98dyGE

— BronnyMuse (@BronnyMuse06) July 6, 2024

Son développement prendra du temps, c’est une évidence, mais on a déjà hâte de le revoir à l’œuvre mercredi contre le Miami Heat.