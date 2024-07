La demi-saison de Simone Fontecchio à Detroit a convaincu les dirigeants des Pistons. L’Italien est conservé à Motor City et a signé un nouveau contrat de 16 millions de dollars sur deux ans.

Après 18 premiers mois en NBA faits de hauts et de bas avec le Utah Jazz, Simone Fontecchio a été transféré à Detroit à la Trade Deadline et ne l’a pas regretté. Dans un effectif un petit peu plus friable, l’Italien a pu montrer ses qualités et a tourné à 15,4 points et 42,6% derrière l’arc lors de la fin de saison.

Des prestations réussies qui ont poussées les Pistons à le prolonger. Selon Adrian Wojnarowski, l’ailier a accepté un contrat de 16 millions de dollars sur deux ans.

Free agent F Simone Fontecchio has agreed on a two-year, $16 million contract to return to the Detroit Pistons, sources tell ESPN. pic.twitter.com/ioGnth59xQ

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 6, 2024

La priorité est claire à Detroit ces derniers jours, améliorer le spacing. L’effectif paraissait très faiblard à ce niveau-là avant les arrivées de Tobias Harris et Malik Beasley. La prolongation de Simone Fontecchio va dans le même sens.

Si les Pistons ont décidé de ne pas renouveler Evan Fournier, l’autre européen fraîchement débarqué a convaincu et a deux saisons de plus pour ne pas faire comme Sasha Vezenkov et d’autres grands joueurs de l’EuroLeague, rentrer vite en sur le vieux continent.

Source texte : Adrian Wojnarowski