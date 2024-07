La raquette des Denver Nuggets ne manquait pas de Q.I Basket, mais en a tout de même rajouté cet été. Dario Saric rejoint les Denver Nuggets pour deux ans et 10,6 millions de dollars. Aaron Gordon et Nikola Jokic ont trouvé leur remplaçant.

Dario Saric a montré ses qualités dès son arrivée en NBA en terminant deuxième du classement de Rookie de l’année 2017 derrière Malcolm Brogdon. Et depuis, dès que son corps l’a laissé tranquille, il s’est forgé une réputation d’intérieur intelligeant, technique, capable d’impacter le match lors de ses entrées en jeu. La tradition la plus pure de l’Europe de l’Est.

Des qualités appréciées en priorité par une franchise de NBA : les Denver Nuggets. Mile High City a récupéré le Croate pour 10,6 millions de dollars sur deux ans. Un contrat révélé par Adrian Wojnarowski.

Free agent F Dario Saric has agreed on a two-year, $10.6 million deal with the Denver Nuggets, sources tell ESPN. Deal includes player option on second-year. pic.twitter.com/kHfy7KAv45

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 6, 2024

Dario Saric dispose d’une Player Option sur la deuxième année, un détail qui pourrait s’avérer important. Car qui s’étonnerait si dans un tel système et accompagné de joueurs intelligents comme Nikola Jokic et Aaron Gordon, il venait à réaliser une superbe saison et à voir sa cote remonter en flèche ? Pas grand monde.

Cinq millions l’année pour un joueur de sa qualité, c’est donné. Encore faut-il espérer que son corps le laisse en paix. La saison passée, sous le maillot de Golden State, le Croate a tout de même pu disputer 60 matchs pour 8,0 points et 4,4 rebonds de moyenne en 17 minutes de temps de jeu.

Source texte : Adrian Wojnarowski