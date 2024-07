Intégré dans l’effectif des Los Angeles Lakers le temps de la Summer League par un contrat two-way, le Français Armel Traoré a de nouveau montré de belles choses la nuit dernière.

Pour leur deuxième match dans la California Classic Summer League, les Lakers se déplaçaient chez les Warriors sans Bronny James. Malgré un blow-out de 25 pions grâce à un sublime 25% au shoot et 11% de loin sur les 48 minutes de jeu, LA peut tout de même compter quelques satisfactions.

En premier lieu, Armel Traoré a continué d’honorer l’uniforme jaune. Deux jours après des débuts plein d’énergie (6 points et 3 rebonds en 13 minutes), le natif de Créteil a su se montrer en moins de 20 minutes sur le parquet. Avec 11 points, 7 rebonds et 1 passe décisive (2/8 au tir), il confirme que tout va bien physiquement. Deuxième meilleur marqueur et deuxième meilleur rebondeur des Purple and Gold cette nuit, Traoré a su provoquer des fautes (6/8 depuis la ligne des lancers) pour grappiller des points.

Les résultats de la nuit en California Classic Summer League ☀️

🇫🇷 Armel Traore : 11 PTS, 7 REB pic.twitter.com/jv7eFgcRUf

Mohamed Diarra, autre Français recruté pour la compétition estivale, a été moins en vue offensivement avec un temps de jeu plus réduit. Il a toutefois enregistré 6 rebonds, 2 passes décisives, 1 interception et 3 contres en 13 petites minutes, de quoi donner de nouvelles teintes tricolores dans la défaite de LA. Dalton Knecht, 17e choix de la Draft NBA 2024, a terminé meilleur marqueur malgré une nouvelle soirée marquée par un shoot irrégulier (12 points, 3/13 au tir).

Côté Golden State, le meneur Ethan Thompson (22 points, 11 rebonds, 4 passes, 3 interceptions) s’est ré-ga-lé dans tous les secteurs du jeu.

Nouvelle étape dans la nuit de mercredi à jeudi pour les Frenchies des Lakers. La réception du Heat, et d’un Kel’el Ware en grande forme, sera une bonne opportunité de montrer qui a les plus gros muscles dans la raquette.