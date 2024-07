Face au Seattle Storm, Angel Reese a enregistré son treizième double-double consécutif, synonyme de record all-time dans l’histoire de la WNBA. Depuis le mois de juin, la rookie de tout juste 22 ans est sur un nuage qui ne cesse de flotter au-dessus de la mêlée.

Il y a deux jours, la nuit d’Angel Reese était presque parfaite. Avec un douzième double-double consécutif, la rookie avait égalé le record all-time de Candace Parker, tout en décrochant la victoire et un nouveau record en carrière par la même occasion (27 points). La nuit dernière, le Chicago Sky a souffert dans son rematch contre Seattle, mais la lourde défaite n’a pas empêché Reese de continuer sa série complètement folle.

Quand Angel Reese rejoint les vestiaires avec 9 points et 8 rebonds, on comprend assez rapidement que la marque de Candace Parker est déjà à 90% dans le rétroviseur. En deuxième mi-temps, la numéro 5 du Sky conforte son statut de meilleure rebondeuse de WNBA (11,9 de moyenne) tout en s’agitant au four et au moulin pour tenter d’enrayer la marche de Seattle. Si le Sky s’incline, Reese enregistre 17 points (8/15 au tir), 14 rebonds, 4 interceptions et 1 contre. Une journée de plus au boulot, mais un sentiment de domination toujours aussi indéniable.

Malgré une Jewell Loyd maladroite au tir (20 points à 6/20), le Storm a pu compter sur la domination de Nneka Ogwumike à l’intérieur. 24 points, 13 rebonds et avec 6 petits tirs manqués, le tout donne à Seattle sa cinquième victoire en six rencontres.

Angel Reese a démarré sa série all-time le 5 juin dernier face au Liberty. Depuis, elle a enchaîné :

13 points, 10 rebonds

16 points, 11 rebonds, 5 interceptions

13 points, 13 rebonds, 5 interceptions

20 points, 10 rebonds

10 points, 14 rebonds

11 points, 13 rebonds, 5 passes

16 points, 18 rebonds

25 points, 16 rebonds

18 points, 11 rebonds

10 points, 16 rebonds

12 points, 19 rebonds

27 points, 10 rebonds

17 points, 14 rebonds

Si les noms de Caitlin Clark et Angel Reese sont souvent juxtaposés, pour le meilleur et pour le pire, les votants et les fans seront forcément amenés à comparer deux dossiers pour une certaine récompense en trois lettres. Quelle ROY en WNBA cette année ? Les arguments ne manquent pas pour deux visages tout juste débarqués dans la ligue. Parvenir à double-doubler Candace Parker dès sa première saison dans l’élite, faut le faire.

Mais avant ça, Clark et Reese se retrouveront le 20 juillet prochain au All-Star Game… dans la même équipe.

