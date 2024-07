Cet été, Paul George a décidé de quitter les Clippers pour les Sixers. Un changement de maillot qui va s’accompagner d’un changement de numéro, puisque PG portera le #8 à Philadelphie.

Après le #24 et le #13, Paul George va donc connaître un troisième numéro en carrière.

Les deux premiers étant retirés aux Sixers (Bobby Jones et Wilt Chamberlain), Paul George a été obligé d’en choisir un nouveau et a profité de sa venue aux Sixers pour rendre hommage à son idole Kobe Bryant.

“Je devais le faire ! Je suis à Philly, et mon idole est Kobe Bryant. C’est ma façon de rendre hommage à Kobe. […] Et le #8, ça me va bien.”