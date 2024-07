Highlights : Kel’el Ware (Heat) prend la Summer League par le bon bout

Kel’el Ware, récemment sélectionné en 15e position de la Draft NBA 2024 par le Miami Heat, s’est régalé la nuit dernière en Summer League. Les Sacramento Kings n’avaient pas les armes pour arrêter le big man de 2m13.

Comment réussir ses débuts dans la California Classic Summer League ?

D’abord, pourquoi pas démarrer tranquillement avec de la grosse défense dans son premier match. Certes, il y a une claque subie de plein fouet contre les Warriors, mais terminer avec 12 points, 6 rebonds et surtout 5 contres reste une ligne honorable.

Il reste que réussir à faire six fois mieux deux jours plus tard, ça annonce déjà la couleur. Pour sa deuxième sortie avec l’uniforme noir et rouge, Kel’el Ware a envoyé un sacré festival offensif. 26 points à 12/21 au tir, 11 rebonds, 3 passes décisives et 1 contre en 29 minutes sur le parquet, les highlights de la domination sont formels.

Si le pivot de 20 ans n’a pas été particulièrement adroit au shoot (0/2 de loin et 2/5 depuis la ligne des lancers-francs), il a prouvé que son jeu n’est pas dépendant d’une bonne adresse pour être efficace. Vertical, puissant et explosif, Kel’Ware a un plancher qui devrait faire sourire Erik Spoelstra. Le jeu au poste et la finition apparaissent déjà réglés.

Le profil du garçon, si les highlights ne vous suffisent pas, est toujours à lire juste ici !

Pour le Miami Heat, direction Los Angeles ce mercredi pour continuer la California Classic Summer League face aux Lakers de Bronny James, Dalton Knecht et Armel Traoré !