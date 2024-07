Les différents TQO (tournois de qualification olympique) ont rendu leur verdict, et si l’Espagne, la Grèce, Porto Rico et le Brésil verront Paris 2024, quatre nations pleurent ce soir à chaudes larmes. Alors comme on est sympa, on leur fait une dédicace.

La Lettonie, pourtant à domicile. La Croatie et les Bahamas, un peu justes face à des cracks mondiaux. La Lituanie, défaite dans une ambiance de maboule à San Juan. Quatre nations qui ont vu Paris 2024 au bout du tunnel, mais qui ont du se résoudre à faire demi-tour avant d’arriver. Zoom rapide sur les parcours des grands vaincus du jour !

Lettonie

Lettonie – Géorgie : 83-55

Lettonie – Philippines : 80-89

Lettonie – Cameroun : 72-59

Lettonie – Brésil : 68-94

Le superbe parcours lors de la Coupe du Monde 2023 (médaille de bronze) n’avait pas suffi pour leur offrir une place aux Jeux. Ce TQO à domicile, qui plus est dans un groupe très ouvert, avait l’occasion de confirmer la place des Lettons au plus haut niveau… mais Davis Bertans et ses partenaires ont fait pshit au pire moment. Après une demi-finale un peu flippante mais gagnée face au Cameroun, l’équipe hôte a complètement craqué et a laissé le Brésil prendre une autoroute d’avance dès le premier quart de la finale. Roland Smits a bien sonné la révolte mais il était trop tard. Le public de Riga a tout de même tenu à honorer ses héros avec une très longue standing ovation, images réconfortantes un soir de défaite. La Lettonie n’ira pas aux Jeux (sauf au 3×3), mais la Lettonie est un très grand pays de basket.

Croatie

Croatie – Slovénie : 108-92

Croatie – Nouvelle-Zélande : 86-90

Croatie – République Dominicaine : 80-77

Croatie – Grèce : 69-80

Ils ont été les challengers qu’ils croyaient être? Jusqu’au bout. Comme souvent (toujours) il aura manqué un petit quelque chose aux Croates pour se rapprocher du très haut niveau, mais bizarrement on n’arrive pas à leur reprocher grand chose. Ivica Zubac a été immense lors de ce TQO et a pris quelques mémorables gnons en finale, de la part d’une défense grecque qui l’avait bien ciblé. Dario Saric a été exemplaire, Mario Hezonja a été lui-même, c’est à dire sur courant alternatif, mais en finale le triptyque Giannis / Calathes / Papagiannis était de trop, comme pressenti. Et pour la deuxième édition consécutive, la Croatie ne disputera pas les Jeux.

Bahamas

Bahamas – Finlande : 96-85

Bahamas – Pologne : 90-81

Bahamas – Liban : 89-72

Bahamas – Espagne : 78-86

Ils auraient pu être la très grosse surprise de ces TQO, mais empiler des noms ne fait pas tout et, surtout, au basket-ball, on ne gagne que très rarement face à l’Espagne, sans blague. Invaincus avant de jouer cette finale contre l’hôte à Valence, les Bahaméens avaient donné quelques garanties. Les trois NBAers Eric Gordon, Buddy Hield et Deandre Ayton c’est du gâteau à ce niveau-là, alors que le jeune prospect VJ Edgecombe a explosé aux yeux de tous cette semaine, rappelant aux non-initiés qu’il était bien pressenti Top 5 de la prochaine Draft. Malheureusement pour les hommes de Christopher Demarco, c’est une éternelle Roja qui s’est présentée sur leur route, balayant inexorablement son adversaire pour rejoindre le plateau olympique. mais on se revoit très vite Bahamas, c’est promis.

Lituanie

Lituanie – Mexique : 96-84

Lituanie – Côte d’Ivoire : 97-93

Lituanie – Italie : 88-64

Lituanie – Porto Rico : 69-78

Derniers éliminés, et probablement la plus grosse surprise de la soirée. Les Baltes avaient plutôt assuré jusque-là mais sont tombés ce soir dans le piège tendu par Jose Alvarado et Porto Rico. Dans une ambiance de dingos, les coéquipiers de Domantas Sabonis ont été dépassés par l’enjeu, annihilés par l’intensité déployée par les Portoricains. Après sept participations consécutives entre 1992 et 2016, c’est la deuxième fois de suite que ce pays de basket manque les Jeux.

Voilà pour les grands perdants de cette dernière journée de TQO. Lituanie, Lettonie, Croatie et Bahamas out, bonnes vacances messieurs, et merci d’être passés.