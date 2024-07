Les TQO (tournois de qualification olympique) c’est terminé, et on va donc pouvoir sans plus attendre basculer sur la préparation aux Jeux olympiques. Avant cela on revient une dernière fois sur tout ce qu’il s’est passé, de San Juan à Riga, en passant par Valence ou Athènes !

Aujourd’hui avaient lieux les quatre finales, et, fort logiquement, quatre sésames ont ainsi été délivrés. Le Brésil, la Grèce, l’Espagne et Porto Rico partent pour Paris, alors que la Lettonie, la Croatie, les Bahamas et la Lituanie échouent sur la dernière marche.

Les résultats du jour :

Les TQO, c’est fait. La liste des 12 français, c’est fait. Prochaine étape olympique ? La liste des 12 de l’Équipe de France féminine, et les rosters des deux Équipes de France de 3×3, qui seront dévoilés… demain. Non, en effet, ça ne s’arrête jamais.