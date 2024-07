Oh la belle histoire ! Portés par un incroyable Jose Alvarado et par un public bouillant, les Portoricains ont vaincu la Lituanie 79-68 et sont donc les derniers qualifiés pour les Jeux olympiques de Paris 2024 !

Ça sentait très fort le match piège, et les Lituaniens sont tombés dedans. Ils y ont plongés même, tirés vers le bas par une fantastique et combattante équipe de Porto Rico.

Sous les vivas d’un public incroyable, motivés par les airs de trompettes et autres chants locaux, les joueurs de Nelson Colon ont littéralement asphyxié des Baltes tenant en début de match, mais ayant vite lâché prise face à tant de combativité. Domantas Sabonis s’est bien fighté mais Jose Alvarado est le héros du jour avec ses innombrables banderilles, Tremont Waters a également apporté sa pierre à l’édifice, tandis que les Conditt, Howard, Pineiro ou autres Romero se sont occupés de fermer la raquette. Du côté des Litu, les snipers – Grigonis en tête – étaient bourrés et le timing mal choisi.

C’est au troisième quart-temps que les locaux ont passé la seconde, et si un shoot de Rokas Jokubaitis avait ramené les Lituaniens à moins de dix points à 4 minutes de la fin, la logique a finalement été respectée tant Jose et sa bande ont semé la terreur cette semaine à San Juan, tout au long de ce TQO.

Ça fait tout bizarre, la Lituanie qui regarde les Jeux olympiques à la télé, mais dans 19 jours ce sont bien les Portoricains qui iront se frotter à la Serbie, au Soudan du Sud et à Team USA du côté de Lille !