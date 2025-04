30 franchises en NBA et toutes sont concernées soit par les Playoffs, soit par le Play-In, soit pas la Loterie de la Draft. Toutes, sauf une : les Phoenix Suns sont dans une situation extrêmement compliquée et n’ont, en ce moment, aucun objectif auquel se raccrocher.

Il n’y a rien de pire que d’être dans le ventre mou de la NBA. Les équipes souhaitent, soit, être compétitives, soit, être horribles et ainsi viser les meilleurs prospects lors de la Draft. Mais alors lorsqu’une franchise est dans le ventre mou ET a la plus grosse masse salariale de la Ligue, c’est encore pire. Pour le bien être des fans, nous ne dirons pas qu’ils ont dans leur effectif la pire no-trade clause de la Ligue et dans leur banque, un nombre de picks de Draft restreint (si).

Les Phoenix Suns sont dans une situation catastrophique et cela s’illustre facilement avec une statistique : ils sont les seuls à ne pas être en Playoffs, en Play-In ou dans la Loterie de la Draft !

Ce qui est “comique”, c’est qu’il y a un an, Mat Ishbia, le propriétaire de la franchise déclarait cela :

“Demandez aux 29 autres General Managers, 26 d’entre-eux transféreraient toute leur équipe contre la nôtre, nos choix de Draft, notre situation. Il n’y a pas le feu, on est dans une super position, ce n’est pas difficile à réparer {…} Si je lisais les médias, je penserai que nous avons beaucoup de problèmes. Mais heureusement, j’ai la chance de passer du temps avec ceux que je considère comme les meilleurs joueurs de la planète, les meilleurs coachs et les meilleurs GM. Je sais donc que nous sommes dans une super forme et je n’échangerai notre situation avec aucune autre dans la Ligue.”

Désormais, Kevin Durant risque de partir cet été et il n’y a que peu de jeunes avec lesquels la franchise de l’Arizona va être en mesure de construire. Le projet repart de 0, ou presque, avec des contrats terribles comme celui de Bradley Beal. Bonne chance aux fans !