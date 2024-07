Avec encore une performance homérique ce soir, A’ja Wilson est officiellement devenue la scoreuse la plus prolifique de l’histoire de la franchise des Las Vegas Aces. Rien que ça.

Eh oui. Déjà. A seulement 27 ans, A’ja Wilson est devenue la scoreuse la plus prolifique d’une franchise. Et pas n’importe laquelle. Présente en WNBA depuis 1997 et deux fois titrée (en 2022 et 2023, en grande partie grâce à A’ja), la franchise établie à Vegas depuis 2018 a une riche histoire au sein de la grande ligue des filles. Dans une soirée où elle aura envoyé 28 pions, elle a donc dépassée la légende Sophia Young-Malcolm – qui était présente ce soir – et a atteint le rang de scoreuse la plus prolifique de l’histoire des Aces.

Avec 20,5 points de moyenne depuis son arrivée dans la franchise et 26,9 points de moyenne cette saison (absolument lunaire), la formidable scoreuse qu’est A’ja Wilson est forcément amenée à faire tomber ce genre de records à la pelle dans le futur. Comment en attendre moins d’une joueuse coutumière des dingueries au scoring et effrayante de régularité ? Eh oui, c’est encore ça le plus flippant concernant A’ja Wilson : le meilleur est probablement encore devant nous ! Il est à combien déjà, le record de points scorés en carrière pour une joueuse de WNBA ?

Il n’aura fallu que six saisons et demi à A’ja Wilson pour aller chercher une performance que certains passent toute une carrière à essayer d’accomplir. Scoreuse la plus prolifique de l’une des douze franchises de la WNBA, A’ja va sans nul doute faire tomber encore plus de records dans les années à venir. Et terrifier bien du monde aux Jeux de Paris 2024.

