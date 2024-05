Encore une fois phénoménale pour mener les Aces de Las Vegas à la victoire, A’ja Wilson a inscrit son nom dans les bouquins d’histoire de la WNBA. Elle devient la première joueuse à réaliser au moins cinq matchs consécutifs à 20 points et 10 rebonds.

En tête pendant quasiment tout le match, les Aces de Las Vegas n’ont pas eu à forcer leur talent pour se débarrasser des Lynx de la Française Olivia Époupa (qui n’a pas joué). Pour cela, l’équipe de Becky Hammon a pu se reposer sur le génie de sa star, A’ja Wilson. La double MVP a encore réalisé un chantier dans la raquette, finissant avec 29 points, 15 rebonds mais aussi 4 contres.

C’est le cinquième match de suite où Wilson finit au-dessus des 20 points et 10 rebonds. Selon ESPN Stats, c’est tout simplement un record en WNBA.

A’ja Wilson finished Wednesday with 29 points & 15 rebounds in a win vs Lynx.

Wilson has 5 straight games with 20 points & 10 rebounds; that is the longest streak in WNBA history. pic.twitter.com/VkKHA7osJo

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) May 30, 2024

La pivot a fait mieux que Sylvia Fowles, Tina Charles ou encore Glory Johnson, qui s’étaient arrêtées à 4 matchs. Dans la lancée de sa star (qui tourne à 26 points et 13 rebonds de moyenne !), Las Vegas réalise un solide début de saison. Le double champion en titre en est désormais à 4 victoires pour 1 défaite, se classant deuxième derrière le Connecticut Sun de Alyssa Thomas, toujours invaincu cette saison (6-0).

Source texte : ESPN