Brian Keefe confirmé comme coach des Wizards

D’abord intérimaire suite au licenciement de Wes Unseld Jr., Brian Keefe a su convaincre sa direction de miser sur lui sur la durée. Les Wizards l’ont promu en tant que coach numéro un à plein temps.

Il était annoncé comme favori à sa propre succession depuis plusieurs semaines, aussi ce n’est pas une grande surprise de voir Brian Keefe conserver sa place sur le banc des Wizards. C’est Adrian Wojnarowski d’ESPN qui a annoncé la nouvelle en premier. Keefe est officiellement le 26ème coach dans l’histoire des Washington Wizards. Aucune indication n’a été donnée concernant la durée du contrat du coach.

The Wizards are hiring Brian Keefe as coach, sources tell ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) May 29, 2024

Après une longue carrière comme assistant qui l’a mené de San Antonio à Los Angeles et finalement du côté de D.C., Brian Keefe a connu ses premiers mois en tant que numéro un cette année. Malgré un bilan pas franchement folichon en termes de résultats (8 victoires, 31 défaites), Keefe a su convaincre ses supérieurs avec son profil de formateur, accès sur le développement des jeunes. Deni Avdija a notamment réalisé sa meilleure saison en carrière sous ses ordres et on espère qu’il saura aider le Français Bilal Coulibaly à montrer son plein potentiel dans les années à venir.

