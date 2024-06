La NBA de retour au pays des Aztèques ! La Ligue a annoncé qu’elle délocaliserait un match de saison régulière entre le Heat et les Wizards du côté de Mexico en novembre prochain.

Alors que le nom de Mexico circule de plus en plus comme possible base d’arrivée d’une future franchise, en cas d’expansion de la Grande Ligue, la ville s’assure de voir un peu de NBA à la rentrée prochaine.

Le 2 novembre, c’est le Heat et les Wizards qui seront de passage dans la capitale mexicaine. Un jour pas anodin puisqu’il s’agit du “dia de los muertos”, une date particulièrement festive et importante dans la culture locale.

On devrait avoir deux Français présents pour ce match avec Bilal Coulibaly et probablement Alex Sarr ou Zaccharie Risacher, puisque les Wizards ont le second choix de la Draft 2024.

Si ces matchs « internationaux » s’apparentent souvent à un terrain neutre, on peut s’attendre à ce que le Heat obtienne un gros soutien du public local. Il faut dire que Miami est bien connu pour sa grande communauté latino. On ne serait pas surpris de voir bien plus de maillots noirs que bleus dans les tribunes.

Depuis 1992, c’est déjà le 33ème match NBA disputé au Mexique. En dehors des US et du Canada, aucun autre pays dans le monde n’a pu accueillir autant de rencontres de la Grande Ligue. Cette saison, ce sont les Hawks et le Magic qui s’étaient affrontés à Mexico, avec le game winner de Dejounte Murray.