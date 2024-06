Klay Thompson de plus en plus vers un départ ? Le Splash Brother semble mettre de la distance ave les Warriors, sur les réseaux sociaux du moins..

Ce n’est pas exactement une source fiable ni un Woj bien renseigné mais on dit souvent qu’il n’y a pas de fumée sans feu. Or, ces dernières heures, certains curieux ont remarqué que Klay Thompson ne suivait plus son équipe des Warriors sur les réseaux sociaux.

Klay Thompson has unfollowed the Warriors on Instagram and deleted all Warriors-related content from his page 😳

(Via @957thegame) pic.twitter.com/uwDM17xyIS

— NBACentral (@TheDunkCentral) June 14, 2024

Est-ce que cela veut dire que l’acolyte de Steph va quitter sa franchise cet été à coup sûr ? Non, certainement pas, mais le move est surprenant pour quelqu’un qui n’a cessé de répéter qu’il voulait finir avec les Dubs.

Après avoir refusé une prolongation l’été passé, Klay Thompson espérait sortir une grosse saison pour obtenir un deal plus juteux avec Golden State cet été. Sauf que l’année de l’arrière a été particulièrement compliquée, entre son irrégularité au scoring, sa défense bien moins élite qu’à la grande époque et même un passage sur le banc.

Autant dire que Klay Thompson n’a pas vraiment fait monter sa cote sur le marché en un an et il s’apprête à entrer sur le marché des agents-libres. Les Warriors sortiront-ils les billets à nouveau pour lui alors que leurs comptes sont bien dans le rouge ? C’est pas sûr du tout.. Si les Curry, Kerr ou encore Draymond espèrent voir Klay à la rentrée, il faudra un accord entre Mike Dunleavy Jr. Et le camp du joueur.

Il se murmure aussi que d’autres équipes pourraient venir faire une offre à Thompson à la Free Agency. Le Orlando Magic, en quête d’expérience, de leadership et surtout de shooteurs extérieurs, pourrait se positionner sur l’arrière de 34 ans. Les Sixers, qui cherchent un troisième leader derrière Embiid et Maxey, ont aussi été cités.

Si Thompson venait à partir des Warriors, cela marquerait véritablement la fin de la dynastie Golden State car Curry Thompson et Green évoluent ensemble depuis 2012 et ils n’ont jamais été séparés jusque-là. Nul doute qu’un départ du second Splash Brother apporterait sa dose de nostalgie dans la Baie d’Oakland.

Source texte : NBA Central / Spotrac