Officiel : les Wizards vont faire la pire saison de leur histoire !

Les Wizards finissent leur saison avec la gueule dans le seau. C’est d’ores et déjà officiel, ils vont finir avec le pire bilan de leur histoire en saison régulière. Cette cuvée 2023-24 a décidément un délicieux goût de vomi.

15 petites victoires pour 65 défaites, c’est le bilan actuel des Washington Wizards, et il risque bien d’encore s’aggraver…

On les savait en reconstruction pour cette première année de l’ère post Bradley Beal, parti à Phoenix. On savait que tout ne serait pas rose à DC, mais on ne pensait pas que ça pourrait être un marron si écœurant. Car les motifs d’espoir existaient en début de saison : Jordan Poole est arrivé en provenance des Warriors, avec les capacités pour franchir un cap, Kyle Kuzma est malgré tout un solide joueur quand ça lui chante, Deni Avdija est en progrès et la pépite Bilal Coulibaly est arrivé via la Draft 2023. Vous ajoutez le solide Tyus Jones au groupe et c’est pas trop dégueu sur le papier.

Néanmoins, l’objectif n’était pas de remporter une palanquée de matchs. Au contraire. Et pour le coup, les Wiz’ ont réussi cet “objectif”.

Les Wizards vont donc réaliser la pire saison de l’histoire de la franchise.

Plus de 60 ans d’histoire, on est officiellement au fond du trou.

65 défaites en 80 matchs, probablement 67.

Le bonnet d’âne ultime pour la franchise ventre mou officielle de toute la NBA.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 10, 2024

En sachant que Washington doit encore jouer les Bulls mais surtout les Celtics, il y a de fortes chances que le bilan final soit de 15-67. Un immonde bilan, le pire dans l’histoire des Wizards devant les exercices 2000-01 et 2008-09, qui se sont terminés avec 19 victoires pour 63 défaites. En 1962, ils ont même fait 18 victoires pour 62 revers, mais la franchise s’appelait à l’époque les Chicago Packers. Quoi qu’il en soit, les Sorciers 2024 rentrent dans leurs livres d’histoire. Seul problème, c’est en se rappelant de la belle époque où leur équipe ressemblait à un centre aéré avec JaVale McGee, Andray Blatche, Nick Young ou encore les incorrigibles Gilbert Arenas et Javaris Crittenton.

Mais au-delà du bilan, dérisoire mais finalement assez attendu, c’est la manière qui interloque dans la capitale des Etats-Unis. Avec Jordan Poole et Kyle Kuzma en moniteurs de colonie de vacances à DC, c’est Shaquille O’Neal qui s’est frotté les mains toute la saison, le duo n’ayant de cesse d’offrir des dingueries après avoir débranché les cerveaux. Et voilà comment faire passer leur équipe pour la risée de la NBA. Bradley Beal a eu raison d’avoir enfin l’audace de demander son transfert vers des contrées lointaines.

[THREAD] :

Les Wizards 2023-24, l’équipe la plus divertissante de la ligue ? 🧙‍♂️

Seulement quatre matchs et déjà des dingueries de toute part : on part sur un thread qu’on alimentera de toutes les folies de la saison. pic.twitter.com/XBantUKftD

— Wizards France (@WizardsFrance) November 2, 2023

Jordan Poole qui brique un “no look shot”, qui n’écoute rien pendant le temps-mort ou encore qui envoie un alley-oop à -21 ? Corey Kispert qui graille ses crottes de nez en plein match ? Kyle Kuzma qui trashtalke à -20 avant d’envoyer un sous-marin aux lancers ? Faites votre choix parmi cette liste (non-exhaustive) de pétages de plombs des Wizards, qui ont au moins eu le mérite de faire rire pas mal de monde.

Pourtant, tout n’est pas à jeter à Washington, la franchise a enfin compris qu’il fallait tout bazarder et repartir de zéro, de ce côté-là c’est réussi. Mais aussi, certaines lueurs d’espoir existent. Deni Avdija montre des signes de plus en plus encourageants, et Bilal Coulibaly représentait l’une des seules raisons de se lever la nuit pour voir les Wizards jouer, jusqu’à cette foutue blessure… La jeunesse prend progressivement le pouvoir à DC, de manière maladroite certes, mais avec du potentiel qu’il faudra faire fructifier.

En attendant une progression réelle et des jours meilleurs pour cette escouade juvénile, ces messieurs devraient continuer de nous divertir. Vivement la Draft à Washington !