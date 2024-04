En 2019, le 10 avril, la NBA disait au revoir à deux piliers de son histoire. Dwyane Wade et Dirk Nowitzki, deux joueurs dont la greatness atteint sans doute le top 20 d’une NBA qui ne manque pourtant pas de joueurs à l’immense palmarès. Retour sur une double soirée sacrément belle, et terriblement émouvante.

Ce soir-là les deux anciens ont perdu, mais ils ont tant été célébrés que c’est comme s’ils avaient gagné. Le Heat et les Mavericks ne sont pas concernés par les Playoffs cette année-là, la soirée sera festive quoi qu’il arrive. On s’en doutait, pour nos deux stars, cette saison sera leur dernière. C’était annoncé pour D-Wade, ça se sentait pour Dirk.

Face au Wunderkind, les Spurs, en route pour les Playoffs. Un derby en guise de 1 522ème et dernier match en carrière, il y a pire, non ? Notre grand Allemand commence à chialer dès la vidéo hommage des Spurs réalisée pour l’occasion. Ah, commence pas Dirk, ou nous aussi on va s’y mettre. Le match sera sans suspense, les Spurs accumulant beaucoup d’avance dès le départ. Dirk nous envoie quand même du beau mid-range comme il sait si bien le faire. Du 3-points, du jeu au poste, du fade-away. Avec cette polyvalence, Nowitzki nous rappelle à quel point il a transformé pour toujours les possibilités du jeu offensif en NBA.

Pour son dernier tir, bien sûr qu’il nous enverra son Dirk One-Leg. Dans la dernière minute du match, Gregg Popovich gueule à Drew Eubanks de laisser le grand blond tirer, mais ça ne change rien pour Dirk. Il envoie quand même. Ficelle. Notre légende finit ce match à 20 points et 10 rebonds, avec les yeux bien humides. Voilà pour le dernier match du MVP 2007. Qui aurait pu penser, 20 ans auparavant, que ce grand européen longiligne apporterait à la ville de Dallas son premier et unique titre de champion NBA ? Il en aura parcouru, du chemin.

Pour D-Wade, nous sommes face aux Nets. Chez Dwyane Wade aussi, le rapport à l’équipe est spécial, très spécial. Drafté à Miami, il y accomplira des parcours exceptionnels pour s’octroyer trois bagues de champion au sein de la franchise floridienne. Et dès l’âge de 24 ans, il est allé chercher son titre de MVP des Finales, phénomène de précocité. Pour son dernier match, comme pour tant d’autres, Dwyane se donne à fond. Un triple-double, quoi de mieux pour bien finir ? 25 points, 11 rebonds et 10 passes. L’ultime offrande allant à Udonis Haslem, son coéquipier de toujours. Si ça c’est pas magnifique.

Le match contre les Nets n’était pas particulièrement serré, mais une fois de plus, au coup de sifflet final, personne n’accordait la moindre importance au résultat sur le tableau d’affichage. Les éternels compères de Flash, LeBron James, Chris Paul et Carmelo Anthony, étaient tous présents pour célébrer leur pote. Le premier du quatuor à prendre sa retraite, mais peut-être celui qui signifie le plus de choses pour une seule et même franchise. Dwyane Wade a eu l’occasion de nous montrer que oui, il prenait sa retraite, mais qu’il était encore capable d’évoluer à un sacré niveau. Et qu’est ce que ce fut beau à voir, pendant ces 947 matchs sous le maillot du Miami Heat.

La destinée fit donc que nos deux artistes tirèrent leur révérence le même soir. Ces deux joueurs magnifiques, au jeu complètement différent, s’étaient affrontés pendant des années, en saison régulière, et même en Finales NBA. Et les voilà qui font leurs adieux en même temps. Deux joueurs qui ne se sont probablement pas beaucoup appréciés quand ils étaient tous les deux au top, mais qui ont néanmoins développé un grand respect l’un pour l’autre avec les années. Il fallait que ça se termine comme ça. Sur une soirée de légende(s).

Voilà comment dans un seul et même soir, deux joueurs qui faisaient office de plus grand joueur de l’histoire de leur franchise se sont retirés. Une fin douce-amère, des défaites dans des équipes qui ne jouaient plus rien et qui n’étaient plus à leur niveau d’antan. Mais après tout, n’avaient ils pas assez gagné dans leur longue et belle carrière, ces deux-là ?