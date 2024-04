Le 13 avril 2016, après une longue tournée d’adieu dans toutes les salles de la NBA, l’échéance était enfin arrivée : le dernier match de la carrière de Kobe Bryant. Devant un public de Los Angeles rempli évidemment acquis à sa cause, Kobe Bryant a fait ce qu’il savait faire de mieux. Il s’est battu jusqu’à la fin, a scoré comme un acharné et a chopé la victoire au buzzer final. Retour sur une soirée all-time pour tous les fans de NBA.

Les Lakers ne jouaient plus rien ce soir-là, puisqu’ils n’avaient gagné que seize matchs lors de la saison 2016. C’est la dernière rencontre d’une soirée de quatorze matchs NBA, dont la plupart auront une incidence sur le classement final. Pourtant, c’est sur ce Lakers – Jazz que beaucoup de monde a les yeux rivés. Accompagné de Julius Randle, D’Angelo Russell, Jordan Clarkson ou encore Roy Hibbert, Kobe Bryant va jouer son ultime match de basket contre le Jazz de Gordon Hayward, Trey Lyles, Shelvin Mack, Jeff Withey et Rodney Hood.

On this day in 2016, Kobe dropped 60 on the Jazz in his final game 🐍♾ https://t.co/NJrKUs5cxk

— BroBible (@BroBible) April 13, 2021

Hors de question de finir ça comme tout le monde, en trottinant et en envoyant du shoot par-ci par-là. Quand on est Kobe Bryant, on finit les choses en beauté.

Lent au démarrage, Kobe finit par rentrer dans le truc petit à petit et à mettre ses tirs. Première mi-temps à 22 points, ah ouais, pas mal pour un dernier match. Cela dit, les Lakers sont menés de quinze points. Terminer sur une défaite à la maison lors de l’ultime danse ? Sûrement pas. La spécialité de Kobe, c’est le clutch. Il va le montrer une fois encore, pour les tout derniers qui n’étaient pas au courant. Un troisième quart à 15 points à 7/14 aux tirs, les Lakers ne sont plus qu’à -9. On sent alors que quelque chose de spécial peut se passer.

Justement, pour la dernière période, Kobe réserve une surprise à tout le monde.

Il inscrit 23 points à 8/16 aux tirs et récupère le lead en inscrivant les 17 derniers points des Lakers ! Dans un Staples Center en fusion, dans une salle où il a réalisé tant d’exploit en vingt ans de carrière, le Black Mamba offre un incroyable bouquet final à ses fans. “Il était légendaire avant ce match, il l’est encore plus à présent” envoie le commentateur des Lakers Stu Lantz. Shaq, Jay-Z, David Beckham ou encore Snoop Dogg sont en ébullition.

Cerise sur le gâteau : Bryant parachève son œuvre d’une dernière action : une passe décisive pour Jordan Clarkson qui monte au dunk. Si on ne se rappelle pas forcément de Kobe pour ses passes, c’est un beau clin d’œil à toutes les critiques reçues au cours de sa carrière prétendant qu’il ne lâchait pas assez la gonfle.

Kobe’s Final Game vs The Jazz (4/13/2016)

60 points (23 in the 4th quarter)

4 rebounds

4 assists

1 steal

1 block

“Mamba Out” pic.twitter.com/YcikJMSLuS

— Tupac (@TupacAG) April 13, 2023



Il va finalement atteindre les 60 points, sa cinquième meilleure marque au scoring et son career-high contre le Jazz qu’il a pourtant souvent affronté. Kobe Bryant aura pris 50 tirs (!) ce soir, au grand plaisir de tous ses fans à travers le globe. A quatre secondes du terme, l’arrière est remplacé par Ryan Kelly. Le Staples Center se lève. Victoire 101 à 96. Kobe Bryant semble complètement exténué mais il reste là, debout, pour rendre hommage à tous ceux qui l’ont supporté pendant deux décennies, durant lesquelles il glanera cinq bagues de champion.

Un dernier discours, “Mamba Out”, et c’est comme ça que s’acheva la carrière de joueur NBA du très regretté Kobe Bryant. Quel ultime épisode il nous avait réservé, le Mamba. Cela ne pouvait pas se finir autrement que sur un immense feu d’artifice, pour dire au revoir à Kobe.