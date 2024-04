On l’a appris hier entre deux digestifs, Victor Wembanyama ne jouera pas ce soir pour le dernier match de la saison des Spurs, et en a donc fini avec son année 1 en NBA. L’échantillon entrevu lors de cette année rookie ? Il est très largement suffisant pour que la planète basket ne dorme plus jamais sur ses deux oreilles.

Fin de saison pour Wemby !

Clap de fin, pas de match ce dimanche, la fin d’une des saisons rookies les plus impressionnantes de l’histoire de la NBA individuellement.

Encore plus fort que la hype, encore plus impressionnant que prévu.

👏👏👏 @wemby https://t.co/Rx1ScQno1u

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 13, 2024

71 matchs joués, plus que ce que l’on imaginait au départ. “Son physique ne tiendra pas”, “les Spurs ne le feront jouer qu’un match sur deux”, autant de punchs envoyées au PMU du coin en septembre dernier, mais cette saison Victor Wembanyama n’aura pas traîné pour mettre tout le monde d’accord.

21,4 points, 10,6 rebonds, 3,9 passes et 3,6 contres par match

Meilleur contreur NBA, bientôt Rookie de l’année, propriétaire cette saison d’un triple-double avec les passes, d’un triple-double avec les contres, d’un match à 38 pions face aux Suns, d’un autre en 40/20 contre les Knicks, j’en passe et des meilleures car quand on sortira le papier résumé de la saison de Wemby, celui-ci sera probablement un bouquin de 256 pages.

La saison rookie de Victor Wembanyama :

71 matchs joués sur 82

29,7 minutes de moyenne

21,4 points

10,6 rebonds

3,9 passes

3,6 contres

1,2 interceptions

Meilleur contreur de toute la NBA.

3 fois élu rookie du mois.

Extraordinaire.

Merci pour cette aventure.

On s’en… pic.twitter.com/fxMmKlXru2

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 13, 2024

Ce que l’on peut retenir également ? C’est que le géant français aura réussi à remettre dès sa première saison de la lumière sur sa franchise. Malgré un très gros coup de mou au premier tiers avec une série de défaites assez historique, Victor a pris tout le monde sur ses très larges épaules et aura pu transcender son équipe à chacune de ses présences sur le parquet, profitant également d’une prise de conscience tactique de Gregg Popovich et du staff des Spurs (Tre Jones titularisé à la mène, Victor repositionné poste 5…). De février à avril le tanking des Spurs existait bel et bien mais la seule présence de l’Alien du Chesnay indiquait toujours que l’issue d’un match ne serait pas connu avant sa fin, avec la résultante de Spurs qui ne seront pas idéalement placés à la Lottery dans un mois… car ils ont fini par trop gagner.

On a vraiment vécu en direct la saison rookie de Victor Wembanyama en NBA.

On s’en souviendra pour toujours.

Quel chemin, quel parcours.

Quelle aventure chaque semaine.

Un talent extraordinaire, franchement on a vécu un truc unique, c’était fou.

Rendez-vous aux JO 🥹🇫🇷❤️

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 13, 2024

On reviendra en détail sur cette saison I, avec de la décla, de la vidéo, de la stat dans tous les sens. Nous, tout ce qu’on veut dire ce matin, au 14 avril 2024, c’est que Victor Wembanyama n’aura eu besoin que de six mois pour faire de la NBA son joujou. Des moves inventés de toutes pièces, des stars d’hier et d’aujourd’hui qui s’agenouillent déjà devant sa grandeur, des contrats signés avec les plus grandes marques et une comm absolument parfaite jusque-là. 2024, pas loin d’être une année millésimée, qui en deviendra d’ailleurs une en cas de dinguerie française aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Et avec cet homme-là croyez-moi, tout devient possible.