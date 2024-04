Avec la victoire de cette nuit sur le parquet des Pelicans, le Thunder est officiellement qualifié pour les demi-finales de la conférence Ouest. Le groupe de Mark Daigneault a dominé la confrontation sans partage, et affrontera le vainqueur de la série entre Clippers et Mavericks au prochain tour.

Le plus jeune effectif de l’histoire de la NBA a avoir passé un tour de Playoffs. Voilà une petite statistique qui fait prendre conscience de l’exploit réalisé par le Thunder. Qui plus est sur un sweep, 4-0. La bande de Shai Gilgeous-Alexander a tâtonné un peu lors du Game 1, mais s’est ensuite libérée dans son jeu et a déroulé. Le Game 4 est à ce titre le plus impressionnant. Pris dans une lutte au score durant tout le match, les Éclairs ont tué la partie en moins de deux minutes.

After tonight’s 97-89 win over the New Orleans Pelicans, the Oklahoma City Thunder becomes the youngest team to win a playoff series in @NBA history. pic.twitter.com/7eD07ToE8A

— OKC THUNDER (@okcthunder) April 30, 2024

Un sang froid des deux côtés du terrain hallucinant, et des armes dans tous les secteurs de jeu qui vont assurément faire suer le prochain adversaire de la troupe. Le joueur de la série, à chaud ? Luguentz Dort. Sa défense sur Brandon Ingram a été juste étouffante, le leader des Pelicans n’a jamais pu respirer ne serait-ce qu’une seconde. Chet Holmgren, pour ses premiers matchs en Playoffs, a aussi été très bon et n’a pas cédé à la pression. OKC peut avoir des ambitions à la hauteur de sa régulière, cette jeunesse est aussi excitante qu’effrayante. Rendez-vous la semaine prochaine, on a HÂTE !