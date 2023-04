Malik Monk encensé par De’Aaron Fox : “Son jeu est fait pour les Playoffs”

Vainqueurs de leurs deux premiers matchs face aux Warriors, les Kings ont montré que les projecteurs des Playoffs n’étaient pas trop lumineux pour eux. Symbole de cette entrée réussie : Malik Monk. Celui qui dispute sa toute première postseason est l’une des principales raisons du succès de Sacramento.

“C’est fun, c’est trop fun. Il n’y a rien de mieux que les Playoffs.”

Sourire aux lèvres, Malik Monk a confirmé aux journalistes de Sactown hier ce qu’on savait déjà. L’ambiance des Playoffs, l’atmosphère toujours très particulière de la postseason, la pression qui accompagne chaque match, l’arrière des Kings adore ça. Tout comme son coéquipier et pote de Kentucky De’Aaron Fox, Malik n’a pas perdu de temps pour prouver qu’il était fait pour la grande scène.

32 points en 29 minutes dans le Game 1 à 8/13 au tir et surtout 14/14 aux lancers-francs (record NBA égalé pour un premier match de Playoffs).

18 points, 6 rebonds et 3 passes en 31 minutes dans le Game 2

Pas besoin d’y aller par quatre chemins. Si les Kings mènent aujourd’hui 2-0 face aux Warriors dans leur série du premier tour, c’est notamment grâce à Malik Monk.

“Il n’est pas seulement un scoreur, il est également l’un de nos meilleurs playmakers, et l’un des meilleurs playmakers de la Ligue. Son jeu a beaucoup évolué, et je pense que son jeu est fait pour les Playoffs. Il peut tout faire en attaque.” – De’Aaron Fox

Oui, son jeu est fait pour les Playoffs.

Déjà auteur d’une très belle saison régulière dans un rôle d’energizer en sortie de banc, Malik Monk vient de débloquer le niveau supérieur. Pour le plus grand bonheur des Kings.

En plus de sa grosse production statistique, l’arrière de 25 ans apporte ce brin de folie dont l’équipe de Sacramento a aujourd’hui besoin pour espérer faire tomber Golden State Peu d’Hexperts ont pronostiqué en faveur des Kings dans cette série, c’est la première série de Playoffs pour l’équipe de la capitale californienne en 17 ans, et en face il y a les champions en titre. Alors il faut des mecs comme Malik Monk qui amènent à la fois du talent, mais aussi cette audace et ce côté “peu importe qui est en face, je n’ai peur de personne”.

This Malik Monk 3 is TOUGH. He’s got 9 PTS on 3/3 3PM. Watch live on TNT.#NBAPlayoffs presented by Google Pixel pic.twitter.com/DwrmcYtPYo — NBA (@NBA) April 18, 2023

Cette nuit lors du Game 2, Malik n’a pas autant explosé comme lors de la première rencontre, mais c’est lui qui a mis l’attaque des Kings sur les bons rails après un premier quart-temps très compliqué collectivement. En seulement deux minutes au début du second quart, Monk a planté trois tirs à 3-points tout en y ajoutant une passe décisive pour un dunk d’Alex Len. Sacramento marquera 41 points au total dans cette période pour prendre le contrôle du match.

Difficile de trouver une meilleure séquence pour résumer l’impact de Malik Monk sur les Kings.

À travers sa capacité à prendre feu au scoring mais aussi à faire jouer les autres, Monk apporte une dimension supplémentaire à Sacramento, qui est particulièrement cruciale au stade des Playoffs. Lorsque le jeu ralentit, lorsqu’il faut affronter des défenses sur demi-terrain et que vos coéquipiers sont un peu en galère offensivement, Monk est capable de faire la différence. Il met la pression, il provoque des fautes, il est agressif, et pour l’instant ça paye car en plus il limite les pertes de balle (seulement 3 en 60 minutes sur les deux premiers matchs). Combien de fois a-t-on vu les Kings répondre aux Warriors avec un panier crucial quand ces derniers se montraient menaçants ? Et combien de fois Malik Monk était dans le coup ?

Si Malik a eu le loisir de Light The Beam au terme de la victoire du Game 2, ce n’est pas par hasard. Il est l’un des grands artisans du succès des Kings et il vaudrait mieux pour les Warriors qu’ils trouvent une solution pour le stopper. Car une chose est sûre : Monk ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Bien au contraire.