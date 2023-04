Alors que De’Aaron Fox et Malik Monk font la une grâce à leurs perfs et que Domantas Sabonis se bat comme un beau diable dans la raquette, les Kings peuvent aussi compter sur des role players précieux pour pouvoir dominer les Warriors. Parmi eux, Davion Mitchell, qui a été un vrai difference-maker la nuit dernière lors du Game 2.

Il reste une minute et 20 secondes à jouer dans le quatrième quart-temps. Les Kings mènent 109-103 face aux Warriors. Domantas Sabonis est en possession du ballon et pénètre dans la raquette. Dans le corner gauche, il voit Davion Mitchell ouvert, juste devant le banc des Kings. La suite ?

DAVION MITCHELL FOR 3. KINGS CLOSING ON A 10-2 RUN. 📺: TNT | Game 2 | SAC Leads 1-0#NBAPlayoffs presented by Google Pixel pic.twitter.com/5jsqFt1H7t — NBA (@NBA) April 18, 2023

Ce shoot, c’est tout simplement “le plus grand moment” de sa carrière pour reprendre les mots de Davion après le match. Pourtant, Mitchell en a connu d’autres, lui qui a notamment joué et remporté une finale NCAA en 2021 avec l’université de Baylor. Mais mettre le couvercle sur un match de Playoffs, face au champion en titre de Golden State, à l’intérieur d’un Golden 1 Center en fusion, c’est effectivement difficile de rêver mieux.

Ce moment est d’autant plus spécial que Davion n’est pas vraiment réputé pour ses contributions offensives et son shoot à 3-points. Mitchell cette saison, c’est 5,6 points de moyenne en sortie de banc à seulement 32% de réussite du parking. Mais lors du Game 2, Davion ne s’est jamais vraiment posé de questions, terminant la rencontre avec 14 unités au compteur à 5/10 au tir en 28 minutes de jeu.

THAT’S 𝐃𝐏𝐎𝐆 𝐂𝐇𝐀𝐈𝐍 NO. 7️⃣ FOR DAVION MITCHELL 🔒 pic.twitter.com/vDHvxDUnLn — Sacramento Kings (@SacramentoKings) April 18, 2023

La raison qui explique pourquoi le sophomore de 24 ans a la confiance de son coach Mike Brown pour être sur le parquet dans le money time d’un match de Playoffs, c’est avant tout sa défense. Et ce qui rend la performance de Davion lors du Game 2 si belle, c’est que sa contribution offensive est arrivée en bonus de ce qu’il fait si bien de l’autre côté du terrain, à savoir pourrir la vie des attaquants.

Surnommé “Off Night” pour sa capacité à éteindre les attaquants adverses soir après soir, Davion Mitchell est arrivé en conférence de presse d’après-match avec une grosse chaîne en or autour du cou. Non, Mitchell n’est pas du genre bling bling, cette chaîne représente en fait une récompense qui est décernée au meilleur joueur défensif des Kings après chaque rencontre. C’est devenu la tradition dans le vestiaire de Sacramento cette saison, et un moyen pour le coach Mike Brown de responsabiliser ses gars en défense.

Mais Davion n’a jamais eu besoin d’être responsabilisé. La défense, c’est dans le sang pour lui.

Tout au long de la rencontre, Mitchell s’est démené pour tenter de mettre en difficulté le backcourt des Warriors, et en particulier le meilleur shooteur de l’histoire Stephen Curry. Ce n’est un secret pour personne, défendre Steph peut vite se transformer en cauchemar, lui qui peut évidemment planter de n’importe où mais qui surtout bouge constamment avec et sans ballon, à travers les nombreux écrans posés par ses copains. Mais tout ça ne fait pas peur à Davion. Petit mais physique, inexpérimenté sur le papier mais mature sur le terrain, l’ancien de Baylor a pris le challenge à bras-le-corps. Et au final, si Curry a mis ses 28 points dans le Game 2, il a également manqué 12 tirs dont 10 shoots de loin, avec 5 turnovers au total.

“Beaucoup de gens pensent que le basket, c’est que de l’attaque. Mais ce n’est vraiment pas le cas. Surtout en Playoffs, où beaucoup de contacts ne sont pas sifflés. J’aime vraiment jouer de ce côté-là du terrain (en défense, NDLR.).”

Davion aime la défense, et il aime probablement encore plus la défense en Playoffs, où les arbitres laissent plus de place à l’impact physique qu’en saison régulière. Cela joue en faveur de Davion, qui a la manière d’un Jrue Holiday aime durcir le jeu en un-contre-un tout en possédant cette capacité à provoquer des pertes de balle et donc des opportunités en transition.

Here’s 2 minutes of Davion Mitchell defensive clips from Game 1. Loved everything he brought game 1. pic.twitter.com/LZReW0l7r6 — cashiggy (@cashiggy11) April 17, 2023

La victoire des Kings dans le Game 2 hier a notamment été acquise grâce à l’intensité défensive globale de l’équipe de Sacramento. Et Davion Mitchell en est l’un des catalyseurs. Sur la grande scène des Playoffs, “Off Night” fait plus que jamais honneur à son surnom, mais il prouve aussi qu’il peut être plus qu’un pitbull défensif.

Au grand dam des Warriors.