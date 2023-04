Déjà victorieux de la première manche, les Kings ont confirmé cette nuit en battant pour la seconde fois les Warriors (114-106). Sacramento fait le plein à domicile avant d’aller à San Francisco.

Pour la feuille de stats maison de ce match, c’est ici.

Que cette série est folle ! La seconde manche entre Kings et Warriors a encore donné un scénario rocambolesque, avec de l’intensité, des rebondissements, une grosse bataille sur le terrain et un finish sous pression. Que du bonheur. Dans ce combat épique, c’est Sacramento qui a logiquement pris le dessus.

Entrés difficilement dans leur match et plombés par une adresse atroce à longue distance, les Kings ont ensuite pris les commandes de la rencontre derrière un second quart-temps de folie. Malik Monk réveille la salle en enchainant plusieurs tirs du parking et l’attaque de Sacramento retrouve vie. Côté Warriors, les pertes de balle sont encore et toujours un problème (22 ce soir…), sans compter qu’à part Andrew Wiggins, ça tire franchement la tête en attaque.

Sacto est en contrôle mais Golden State parvient à sauver les meubles pour rester à distance respectable avant le money time. On se dit que ça sent bon pour les hommes du Golden 1 Center mais les Dubs recollent malgré l’expulsion de Draymond Green. Le pitbull a laissé traîner le pied sur la poitrine de Domantas Sabonis…

Sabonis is down after Draymond stepped on him. pic.twitter.com/6MwsNLT2Pj — Bleacher Report (@BleacherReport) April 18, 2023

Les Dubs peuvent-ils venir braquer Sacto après avoir été menés quasiment tout le match ? Les Splash Brothers sonnent la révolte mais les Kings ont un cœur gros comme ça et tout le monde met la main à la pâte pour finir le boulot. Harrison Barnes step-up au bon moment en mode vétéran champion NBA, Domantas Sabonis a probablement passé la moitié du match à se prendre des coups et à repartir au charbon malgré tout, Davion Mitchell et son fighting spirit, l’apport des shooteurs Monk et Huerter. Et bien sûr.. le Mr Clutch de la NBA : De’Aaron Fox. Une fois de plus, le renard préféré des violets a répondu présent dans les dernières minutes, avec des paniers décisifs, des pénétrations qui font la différence et une grosse part de responsabilités dans la win des siens.

FOURTH QUARTER FOX 🦊 KINGS LEAD 107-101 WITH 1:52 TO PLAY. 📺: TNT | Game 2 | SAC Leads 1-0 pic.twitter.com/t1iGiX9144 — NBA (@NBA) April 18, 2023

Grosse victoire de Sacramento, qui mène désormais 2-0 dans cette série. Une phrase qui n’a plus été prononcée depuis… 2004. C’est dire si les fans ont des raisons de célébrer. Maintenant, direction San Francisco et l’antre des Warriors. Pour la première fois depuis 2007, les Dubs sont menés par deux victoires à rien et le champion en titre va devoir réagir vite pour ne pas se retrouver en gros, gros danger. On attend désormais de voir ce que vont faire Steph Curry et compagnie, sans compter que Draymond Green pourrait éventuellement être suspendu pour son mauvais geste.