Efficace comme jamais et auteur de son record à longue distance en Playoffs, Tyrese Maxey est assurément l’homme de la victoire de Philadelphie contre Brooklyn. Auteur de 33 points, le guard a été excellent cette nuit.

Bien conscients que Joel Embiid pourrait faire un énorme chantier chaque soir dans la raquette, les Nets ont pris la décision de doubler systématiquement le Camerounais pour forcer ses lieutenants à mettre les shoots à sa place. Lors de la première manche, la stratégie avait été contrecarrée par l’apport d’un très bon James Harden. Cette nuit, c’est Tyrese Maxey qui est sorti du bois pour porter les siens à la victoire. Avec 33 points inscrits dont 6 tirs du parking, le guard a été grand et il a réalisé son record en carrière à longue distance en Playoffs.

Maxey tonight:

33 PTS

13-23 FG

6-13 3P

His most 3s ever in a playoff game. pic.twitter.com/MLrmEF7Saz

— StatMuse (@statmuse) April 18, 2023