Sixers – Nets (96-84) : Philadelphie fait le boulot à la maison et mène 2-0

Chahutés pendant la première mi-temps, les Sixers sont revenus fort après la pause pour prendre le meilleur sur les Nets. (96-84) Les hommes de Doc Rivers mènent désormais 2-0 avant de partir à Brooklyn.

Pour les stats détaillées de cette rencontre, c’est par ici.

Acte 2 entre Sixers et Nets et comme un air de déjà vu par rapport au scénario de ce match. Une fois de plus, Jacque Vaughn avait demandé à ses joueurs de doubler systématiquement Joel Embiid et une fois de plus, l’un des lieutenants de Jojo a pris le lead au scoring pour offrir la victoire à Philadelphie.

Tout n’a pourtant pas été facile pour les Sixers. Jojo bien pris à deux, l’attaque de Philly patine fort en début de match. Embiid attire les défenseurs et décale comme il faut mais les copains ne sont pas au rendez-vous. Tobias Harris est plombé par les fautes, James Harden est à des années lumières de son Game 1, seul Tyrese Maxey répond présent avec une grosse efficacité. Heureusement d’ailleurs car Brooklyn débute bien avec de l’adresse à longue distance et un super Cam Johnson, létal au shoot et spectaculaire pour écraser Joel Embiid au cercle.

CAM JOHNSON POSTER 😱 HE’S TAKING OVER ON TNT (22 PTS) pic.twitter.com/iBK2YY2Wzt — NBA (@NBA) April 18, 2023

Philadelphie n’est pas dans son match et le break va faire du bien aux joueurs de Pennsylvanie. Revenus avec de meilleurs intentions, les Sixers reprennent le contrôle du match. Tobias Harris repart fort, Tyrese Maxey est toujours aussi chaud, la défense ferme bien l’accès au cercle avec Joel Embiid en pilier du temple. Incapables de pénétrer la raquette, les Nets tentent un concours à longue distance mais, même avec des bons spots, ils n’ont plus l’adresse du début de rencontre.

Cela commence à sentir le sapin pour Brooklyn, désormais condamné à courir après le score. Si Mikal Bridges et compagnie créent des rapprochements, Philly a repris le momentum et ne compte pas le lâcher. Un peu plus libéré par la défense, Embiid a enfin un peu d’espace pour scorer et il est impérial en défense. Tyrese Maxey est toujours là pour balancer des daggers et éteindre les espoirs des Nets. Le match est plié et Philly part donc en direction de Brooklyn en ayant fait le plein. L’objectif est désormais d’aller au moins en prendre un au Barclays Center pour finir éventuellement à la maison.

Tyrese Maxey balled out in the Sixers Game 2 win 🔥 33 points

3 rebounds

6 threes They’re up 2-0 heading into Game 3 on Thursday.

📺 7:30pm/et on TNT pic.twitter.com/QPjBD5cPTT — NBA (@NBA) April 18, 2023

Côté Nets, il y a aura des regrets à avoir car la première période est bonne mais la chute libre de l’adresse à 3-points et les rebonds concédés à cause de la stratégie small ball mise en place (56 à… 33 !) étaient bien trop handicapants pour espérer mieux. Brooklyn se retrouve déjà dos au mur et devra compter sur son public pour relancer la série.