Comme attendu, la NBA a révélé cette nuit le nom du vainqueur du trophée de Défenseur de l’année 2022-23. C’est finalement Jaren Jackson Jr., l’intérieur de Memphis, qui remporte la récompense.

Brook Lopez, Evan Mobley, Jaren Jackson Jr. ? Voilà la grande question à laquelle un panel de journalistes était censé répondre concernant le DPOY. En clair, lequel de ces trois garçons a été le plus gros cauchemar pour les attaquants adverses cette saison ? Les urnes ont rendu leur verdict et c’est donc l’ailier-fort des Grizzlies qui remporte la mise.

C’est évidemment une grande première pour triple J, qui avait fêté cette année sa première étoile au All-Star Game. Meilleur contreur de la Ligue et patron de la 3ème défense du pays, Jackson a clairement prouvé qu’il faisait partie de l’élite des stoppeurs. Par ailleurs, Tim MacMahon d’ESPN nous informe qu’il est le second plus jeune lauréat (il a 23 ans) de l’histoire des DPOY derrière Dwight Howard. C’est aussi le second joueur de Memphis à remporter ce titre après Marc Gasol en 2013.

Jaren Jackson Jr : deuxième plus jeune Défenseur de l’année de l’histoire, meilleur contreur de la NBA cette saison et patron de la 3ème meilleure défense de toute la Ligue. Oui, il a peut-être pas joué autant que d’autres, mais quand il a joué il a été monstrueux 👏 pic.twitter.com/VFfAvqoTPG — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 17, 2023

Avec 391 points, Jackson devance Brook Lopez (309), son plus sérieux concurrent pour la victoire finale. Evan Mobley complète le podium avec 101 points. Pour le reste, on notera que Milwaukee place trois joueurs dans le Top 8 final (Giannis Antetokounmpo et Jrue Holiday et donc Lopez), mais aussi qu’on ne trouve aucune trace du vainqueur de la saison passée, Marcus Smart.

Voici le détail des votes concernant le trophée de Défenseur de l’année 2023. pic.twitter.com/TUykaIgL2P — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 17, 2023

Source texte : ESPN