Sources: Full terms of NBA’s 65-game minimum to be eligible for honors such as MVP, All-NBA, DPOY:

Players must play 20 minutes in at least 65 games – with protections against season-ending injury (62 games), near misses in minutes (2 games at 15 min.), bad faith circumstances.

— Shams Charania (@ShamsCharania) April 17, 2023