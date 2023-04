Début de la distribution de statuettes ce soir en NBA, et on commence par le trophée du défenseur de l’année. Sont nommés dans la catégorie rideaux de fer : Jaren Jackson Jr., Brook Lopez et Evan Mobley. Le triple J part légèrement favori mais Mobley et Lopez sont de sérieux candidats. Petit suspense !

“Je ne m’y attendais tellement pas que je n’ai pas préparé de discours…“, pas à nous, on la connaît la fameuse rhétorique du faux modeste Jaren. Oui, en effet, JJJ part favori de ce cru 2022-23 des meilleurs défenseurs… mais quelle sélection, et Hakeem Olajuwon doit être très fier d’avoir son nom associé à ce trophée aujourd’hui quand on voit les lauréats.

Commençons par Brook Lopez. Pour sa 15è saison NBA, la tour de contrôle des Bucks aura été la pierre angulaire de la défense de Milwaukee cette saison. Avec des bâches à tire larigot (2,5 contres de moyenne cette saison), il est le sommet le plus haut du Wisconsin. Culminant à 2m16, le Mont Brolo est une source de dissuasion énorme pour tous les pèlerins qui souhaiteraient s’aventurer dans une ascension risquée. Tout au long de la saison il a éloigné de l’arceau des Bucks les attaquants les plus téméraires au cœur de la meilleure défense de la ligue. Géant vert.

