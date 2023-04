On reprend les bases cette saison ! Chaque dimanche vous retrouverez donc ici tout ce qu’il faut savoir concernant les Français de NBA, pour ne rien rater de la progression de Killian Hayes ou de la nouvelle vie de Rudy Gobert dans sa meute de Loups. Cette semaine ? Deux bons tiers du contingent tricolore est soit en vacances soit au bout d’un banc, et il ne reste en gros que Nico Batum et Rudy Gobert pour faire parler un peu de la Gaule.

NDLR : Killian Hayes, Théo Maledon et Frank Ntilikina ont terminé leur saison le 9 avril car leurs équipes sont nulles.

# RUDY GOBERT

Le play-in est désormais derrière les Wolves, grâce notamment à un gros Rudy face au Thunder. Sur le Game 1 face aux Nuggets ? Pas de masterpiece de Nikola Jokic face à la Gobe mais plutôt une démo collective de Denver et un non-match des Loups, cueillis à froid dans la haute altitude du Colorado. réveil obligatoire sous peine de série très très rapide ?

Wolves @ Lakers : DNP, suspendu

Wolves vs Thunder : 21 points à 6/11 au tir et 9/14 aux lancers, 10 rebonds et 3 passes en 33 minutes

Wolves @ Nuggets : 8 points à 3/5 au tir et 2/4 aux lancers, 13 rebonds et 2 contres en 26 minutes

# EVAN FOURNIER

Rien de nouveau pour Evan, cantonné à son rôle de mec qui encourage les copains. En Playoffs les rotations se resserrent davantage, peu de chances donc de voir Vavane sur le parquet à moins d’un gros blow-out, mais au moins les Knicks mènent 1-0 et tout ça doit lui réchauffer un peu le cœur à défaut de lui offrir des minutes. Courage, et patience.

Knicks @ Cavs : DNP

# NICOLAS BATUM

Nico est entré de plein pied dans ses Playoffs et mène donc avec ses Clippers 1-0 face aux Suns. L’absence annoncée de Paul George pour toute la série le confirme en tant que titulaire, c’est pas rien, et le capitaine des Bleus se sent pousser des ailes de Captain Upset, ce super héros qui connait très bien les Clippers pour… ne pas les avoir sauvé à de nombreuses reprises. Et cette tendance, Nic Bat veut bien l’inverser.

Clippers @ Suns : 3 points à 1/3 du parking, 1 rebond et 2 passes en 21 minutes

# MOUSSA DIABATÉ

Peu de chances de voir Mouss Diab sur le terrain dans cette série, ouais on a osé l’appeler Mouss Diab.

Clippers @ Suns : DNP

# OUSMANE DIENG

Saison terminée pour Ousmane Dieng, une première saison NBA plutôt positive malgré une blessure au début de l’hiver et pas mal d’allers-retours en G League. Rendez-vous à la Summer League pour en claquer 20 par match avec Chet Holmgren ?

Thunder @ Pelicans : DNP

Thunder @ Wolves : 4 points à 2/5 au tir dont 0/1 du parking et 2 rebonds en 7 minutes

# OLIVIER SARR

Pas de temps de jeu pour Olivier Sarr lors du play-in, rendez-vous en… mars prochain dans une équipe qui tanke ?

Thunder @ Pelicans : DNP

Thunder @ Wolves : DNP

