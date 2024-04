Ils étaient quatorze cette saison. Quatorze joueurs français à démarrer la saison en NBA. On attendait des fortunes diverses pour les uns et les autres, de la superstar montante (Victor Wembanyama) aux futurs anciens combattants (Nicolas Batum) en passant par l’arrivée de jeunes pousses intéressantes (Bilal Coulibaly, Ousmane Dieng…) ou les leaders confirmés (Rudy Gobert). Quatorze Frenchies chargés de faire toute la saison la promo du pain et du calendos, mais surtout quatorze Frenchies qui tentent un push de plus avant les Jeux Olympiques de Paris 2024. Cette semaine ? Victor Wembanyama cartonne, Nicolas Batum rajeunit et la G League part en Playoffs.

# Victor Wembanyama (San Antonio Spurs)

Profitez de Victor Wembanyama car dans dix jours… il faudra patienter jusqu’à cet été. Wemby avait dit qu’il voulait aller au bout de cette première saison sans en louper une miette et il est en train de tenir parole, au plus que parfait même. Son match face aux Knicks a pris place dans les premières pages de son livre, celui d’hier est passé aux oubliettes car aujourd’hui un 32/9/5/4/3 c’est normal pour lui, et tranquillement le V va donc aller chercher son trophée de ROY dans quelques semaines. Seul hic ? Il va falloir tâcher de perdre des matchs pour ne pas se faire griller la politesse par les Hornets dans la course au pick de Draft. Allez, un effort merde.

Les stats de Victor Wembanyama cette saison en NBA : 21 points à 46,8% au tir dont 32,4% du parking et 79,6% aux lancers, 10,5 rebonds, 3,6 passes, 1,2 steal et 3,4 contres en 29,2 minutes

# Rudy Gobert (Minnesota Timberwolves)

Toujours à la lutte avec ses Wolves pour choper la première place de l’Ouest, Rudy fait sa vie et renvoie les tentatives adverses comme la vie renvoie les tentatives de comeback d’Isaiah Thomas. Le quatrième DPOY lui tend les bras, rendez-vous compte, et la Gobe s’apprête à vivre les quatre mois les plus intenses de sa vie avec les Playoffs et les Jeux Olympiques juste derrière. On en connait un qui va kiffer ses vacances en août.

Wolves vs Pistons : 11 points à 5/5 au tir et 1/1 aux lancers, 14 rebonds, 4 passes et 2 contres en 34 minutes

Wolves @ Nuggets : 21 points à 7/8 au tir et 7/15 aux lancers, 12 rebonds, 2 passes et 3 contres en 35 minutes

Wolves vs Bulls : 19 points à 8/9 au tir et 3/7 aux lancers, 10 rebonds, 1 passe, 2 steals et 1 contre en 38 minutes

Les stats de Rudy Gobert cette saison en NBA : 13,7 points à 65,3% au tir et 64% aux lancers, 12,9 rebonds, 1,3 passe, 0,6 steal et 2,1 contres en 34 minutes

# Bilal Coulibaly (Washington Wizards)

Lui a terminé sa saison depuis quelques semaines sur blessure, mais lui aussi pense très fort aux Jeux Olympiques. Et à vrai dire, on y pense très fort pour lui nous aussi.

Wizards @ Bulls : DNP

Wizards vs Nets : DNP

Wizards vs Pistons : DNP

Wizards vs Heat : DNP

Les stats de Bilal Coulibaly cette saison en NBA : 8,4 points à 43,5% au tir dont 34,6% du parking et 70,2% aux lancers, 4,1 rebonds, 1,7 passe, 0,9 steal et 0,8 contre en 27,2 minutes

# Nicolas Batum (Philadelphia Sixers)

Les Sixers sont toujours à la lutte pour un spot en Playoffs, même si c’est plutôt le play-in qui se profile. Petit bonheur perso, Nico a battu son season high au scoring, hier à Toronto, avec 19 points et une adresse folle. Playoffs, play-in ou playback, Nico sera plus qu’utile à Philly dans les prochaines semaines.

Sixers @ Kings : 0 point à 0/3 au tir dont 0/2 du parking et 3 rebonds en 21 minutes

Sixers vs Clippers : 9 points à 3/6 du parking, 4 rebonds, 3 passes et 1 contre en 28 minutes

Sixers @ Cavs : 8 points à 3/5 au tir dont 2/3 du parking, 8 rebonds et 3 passes en 31 minutes

Sixers @ Raptors : 19 points à 7/8 au tir dont 5/6 du parking, 6 rebonds, 2 passes et 2 steals en 28 minutes

Les stats de Nicolas Batum cette saison en NBA : 5,2 points à 45,5% au tir dont 39,5% du parking et 71,4% aux lancers, 4,1 rebonds, 2,1 passes, 0,7 steal et 0,7 contre en 24,9 minutes

# Evan Fournier (Detroit Pistons)

Plus que quelques matchs et Vavane pourra lui aussi souffler quelques temps avant de se mettre en condition olympique. On oublie cette saison compliquée et on pense parking, équitation et médaille, ok ?

Pistons @ Knicks : 15 points à 5/11 au tir dont 1/4 du parking et 4/4 aux lancers, 2 rebonds, 2 passes et 1 steal en 20 minutes

Pistons @ Wolves : 0 point à 0/6 au tir dont 0/4 du parking et 3 steals en 15 minutes

Pistons @ Wizards : 10 points à 4/6 au tir dont 2/4 du parking et 0/2 aux lancers, 2 rebonds en 26 minutes

Les stats d’Evan Fournier cette saison en NBA : 6,8 points à 35,1% au tir au tir dont 26,9% du parking et 82,8% aux lancers, 1,8 rebond, 1,4 passe, 1 steal et 0,1 contre en 17,4 minutes

# Ousmane Dieng (Oklahoma City Thunder)

En ce qui concerne le groupe NBA Ousmane continue de (très bien) taffer en espérant se faire sa place pour les Playoffs, mais force est de constater que le roster de Mark Daigneault cartonne sans le jeune ailier. OD pourra néanmoins se faire les dents en Playoffs de… G League, mardi soir face aux Vipers de Rio Grande Valley. Ça fait pas méga rêver mais c’est déjà ça.

Thunder @ Pelicans : DNP

Thunder vs Rockets : DNP

Thunder vs Suns : DNP

Thunder @ Knicks : DNP

Les stats d’Ousmane Dieng cette saison en NBA : 3,9 points à 41,3% au tir dont 29,9% du parking et 87,5% aux lancers, 1,6 rebond, 1,1 passe, 0,2 contre et 0,1 steal en 11 minutes

En G League :

Oklahoma City Blue vs Birmingham Squadron : 14 points à 6/11 au tir dont 1/3 du parking et 1/1 aux lancers, 11 rebonds, 9 passes, 1 steal et 3 contres en 36 minutes

Oklahoma City Blue vs Texas Legends : 20 points à 8/13 au tir dont 0/3 du parking et 4/5 aux lancers, 11 rebonds, 7 passes, 1 steal et 1 contre en 36 minutes

Oklahoma City Blue @ Delaware Blue Coats : 19 points à 9/14 au tir dont 1/4 du parking, 8 rebonds et 9 passes en 31 minutes

Les stats d’Ousmane Dieng cette saison en G League : 17,3 points à 48,2% au tir dont 30,1% du parking et 70,2% aux lancers, 7,7 rebonds, 6 passes, 0,9 steal et 0,8 contre en 31,8 minutes

# Rayan Rupert (Portland Trail Blazers)

Saison de G League terminée avec le Remix de Rip City mais on s’en fout, car depuis deux semaines environ Rayan ne quitte plus le groupe NBA de Chauncey Billups. L’occasion de prendre des roustes énormes (-60 à Miami…) mais RR joue, se fait les dents, et il le fait plutôt pas mal dans un rôle de 3 and D très appréciable et semble-t-il très apprécié à Portland. Plus qu’une dizaine de matchs et on pourra dire que cette saison fut au minimum intéressante, au max une petite réussite.

Blazers @ Rockets : 9 points à 3/8 au tir dont 3/4 du parking, 4 rebonds et 1 passe en 23 minutes

Blazers @ Hawks : 7 points à 2/6 au tir dont 1/3 du parking et 2/2 aux lancers, 6 rebonds, 5 passes et 1 contre en 39 minutes

Blazers @ Heat : 6 points à 3/6 au tir dont 0/1 du parking, 4 rebonds, 3 passes et 1 steal en 26 minutes

Les stats de Rayan Rupert cette saison en NBA : 3,4 points à 38,5% au tir dont 40% du parking et 78,9% aux lancers, 1,9 rebond, 1,3 passe, 0,2 steal et 0,1 contre en 12 minutes

En G League :

Rip City Blazers vs Santa Cruz Warriors : DNP

Rip City Blazers vs Santa Cruz Warriors : DNP

Les stats de Rayan Rupert cette saison en G League : 12,7 points à 36,5% au tir dont 24,1% du parking et 57,9% aux lancers, 6 rebonds, 1,5 passe et 0,8 steal en 29,2 minutes

# Olivier Sarr (Oklahoma City Thunder)

Comme pour Ousmane Dieng, ça risque de faire court pour le grand Olivier dans l’optique d’une gâche dans le roster de Daigneault. Mais comme pour Ousmane, le pivot veut surfer sur sa belle forme pour cartonner lors des Playoffs de G League. Olive et Ous, ils sont toujours en course, Ous, Olivier, sont super entraînés, Olive et Ous, ils sont venus pour la mousse (pas d’autre rime, déso).

Thunder @ Pelicans : DNP

Thunder vs Rockets : DNP

Thunder vs Suns : DNP

Thunder @ Knicks : DNP

Les stats d’Olivier Sarr cette saison en NBA : 2,4 points à 57,9% au tir dont 33,3% du parking et 66,7% aux lancers, 2,5 rebonds, 0,1 passe et 0,5 contre en 6,8 minutes

En G League :

Oklahoma City Blue vs Birmingham Squadron : 22 points à 7/12 au tir dont 0/1 du parking et 8/9 aux lancers, 26 rebonds, 2 passes, 1 steal et 1 contre en 32 minutes

Oklahoma City Blue vs Texas Legends : 6 points à 2/10 au tir dont 0/1 du parking et 2/2 aux lancers, 16 rebonds, 3 passes, 1 steal et 2 contres en 34 minutes

Oklahoma City Blue @ Delaware Blue Coats : 21 points à 9/12 au tir dont 2/2 du parking et 1/3 aux lancers, 16 rebonds, 2 passes et 2 contres en 28 minutes

Les stats d’Olivier Sarr cette saison en G League : 14,3 points à 54,1% au tir dont 33,3% du parking et 77,8% aux lancers, 13,3 rebonds, 1,9 passe, 0,8 steal et 2,2 contres en 27,9 minutes

# Moussa Dia baté (Los Angeles Clippers)

Le temps passe et on se demande bien si Moussa aura sa chance avec les Clippers. Il l’a eu avec les Clippers… d’Ontario en G League, qui ont fini leur saison et qui déménageront dans les prochaines semaines à San Diego, mais pour ce qui est du groupe de Tyronn Lue, il faudrait déjà savoir où Moussa se trouve à l’heure actuelle, lui qui n’a pas disputé le moindre match depuis plusieurs semaines.

Clippers vs Pacers : DNP

Clippers @ Sixers : DNP

Clippers @ Magic : DNP

Clippers @ Hornets : DNP

Les stats de Moussa Diabaté cette saison en NBA : 2,6 points à 52,6% au tir et 64,3% aux lancers, 2,2 rebonds, 0,4 passe, 0,5 steal et 0,1 contre en 5,8 minutes

En G League :

Ontario Clippers vs G League Ignite : DNP

Les stats de Moussa Diabaté cette saison en G League : 15,6 points à 56,7% au tir dont 20% du parking et 55,8% aux lancers, 10,3 rebonds, 2,5 passes, 1,2 steal et 2,1 contres en 29,2 minutes

# Sidy Cissoko (San Antonio Spurs)

Éliminé de la course aux Playoffs de G League pour trois lay-ups, Sidy Cissoko ne pourra donc plus nous faire don de ses énormes posters entrevus ces dernières semaines. L’objectif désormais ? Jouer quelques minutes en NBA d’ici la fin de saison. Ce serait un beau cadeau, mais pas sûr que Gregg Popovich soit du genre Papa Noël en avril.

Spurs vs Suns : DNP

Spurs @ Jazz : DNP

Spurs vs Knicks : DNP

Les stats de Sidy Cissoko cette saison en NBA : 1,5 point à 25% au tir dont 0% du parking et 100% aux lancers, 1 rebond et 0,5 steal en 6 minutes

En G League :

Austin Spurs @ Salt Lake City Stars : 22 points à 9/21 au tir dont 2/7 du parking et 2/3 aux lancers, 5 rebonds, 2 passes et 1 contre en 33 minutes

Austin Spurs @ Iowa Wolves : 14 points à 5/10 au tir dont 3/6 du parking et 1/2 aux lancers, 2 rebonds, 2 passes et 1 steal en 31 minutes

Austin Spurs @ Iowa Wolves : 15 points à 7/13 au tir dont 1/4 du parking, 6 rebonds, 2 passes et 1 steal en 33 minutes

Les stats de Sidy Cissoko cette saison en G League : 15,5 points à 44,3% au tir dont 24,3% du parking et 63,6% aux lancers, 4,8 rebonds, 3,1 passes, 1,4 steal et 0,8 contre en 29,3 minutes

# Theo Maledon (Sioux Falls Skyforce)

Il a rejoint la franchise de G League affiliée au Heat il y a deux semaines, mais il a n’a pas été convié aux deux derniers matchs de son équipe. Il a en tout cas jusqu’à vendredi prochain pour se préparer à son prochain match de Playoffs, lors duquel Sioux Falls affrontera l’un des vainqueurs du play-in.

Les stats de Théo Maledon cette saison en NBA : 3,5 points à 28,6% au tir dont 16,7% du parking et 93,3% aux lancers, 1,4 rebond, 1,6 passe et 0,4 steal en 12,5 minutes

En G League :

Sioux Falls Skyforce vs Stockton Kings : DNP

Sioux Falls Skyforce vs Stockton Kings : DNP

Les stats de Théo Maledon cette saison en G League : 9,6 points à 51,9% au tir dont 77,8% du parking et 80% aux lancers, 4 rebonds, 3,6 passes, 0,8 steal et 0,2 contre en 21,7 minutes

# Malcolm Cazalon (Westchester Knicks – G League)

Saison terminée pour le M, bien compliquée on ne va pas se mentir. Retour en Europe la saison prochaine ? Nous verrons bien mais le jeune ailier a besoin de jouer.

Les stats de Malcolm Cazalon cette saison en NBA : joua 3 minutes, jadis, parait même qu’il avait mis un 3-points

Westchester Knicks vs Greensboro Swarm : DNP

Westchester Knicks vs Greensboro Swarm : DNP

Westchester Knicks vs Memphis Hustle : DNP

Westchester Knicks vs Memphis Hustle : DNP

Les stats de Malcolm Cazalon cette saison en G League : 8,3 points à 34,1% au tir dont 34,5% du parking et 76,9% aux lancers, 3,1 rebonds, 2,3 passes, 1,1 steal et 0,7 contre en 26 minutes

# Killian Hayes (-)

Croisé au rayon jardinage du Bricomarché d’Angers. Est-ce un indice ? Et d’abord… est-ce vrai ?

Les stats de Killian Hayes cette saison en NBA : 6,9 points à 41,3% au tir dont 29,7% du parking et 66% aux lancers, 2,8 rebonds, 4,9 passes, 0,9 steal et 0,5 contre en 24 minutes

# Frank Ntilikina (-)

Croisé au Buffalo Grill de Limoges. Attention Franky, les comptes du CSP ne sont pas safes safes.

Les stats de Frank Ntilikina cette saison en NBA : 1 point à 11,1% au tir dont 12,5% du parking et 100% aux lancers, 1,2 rebond et 0,8 passe en 8,6 minutes