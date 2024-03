Ils étaient quatorze cette saison. Quatorze joueurs français à démarrer la saison en NBA. On attendait des fortunes diverses pour les uns et les autres, de la superstar montante (Victor Wembanyama) aux futurs anciens combattants (Nicolas Batum) en passant par l’arrivée de jeunes pousses intéressantes (Bilal Coulibaly, Ousmane Dieng…) ou les leaders confirmés (Rudy Gobert). Quatorze Frenchies chargés de faire toute la saison la promo du pain et du calendos, mais surtout quatorze Frenchies qui tentent un push de plus avant les Jeux Olympiques de Paris 2024. Cette semaine ? Victor Wembanyama a repris les travaux, Evan Fournier a passé un bon dimanche et les Français de G League cartonnent !

# Victor Wembanyama (San Antonio Spurs)

La semaine dernière était plutôt calme ? Pas deux fois. Victor continue son chantier et il a traumatisé les Nets hier soir en lâchant une fois de plus une ligne de stats incroyable. Il a annoncé il y a quelques jours vouloir jouer tous les matchs jusqu’à la fin de saison, et nous il faut juste qu’on pense à aller chercher notre costard pour la cérémonie du ROY.

Les stats de Victor Wembanyama cette saison en NBA : 20,6 points à 46,5% au tir dont 33,1% du parking et 80,6% aux lancers, 10,3 rebonds, 3,4 passes, 1,3 steal et 3,4 contres en 28,9 minutes

🇫🇷 WEMBY vs. Warriors

27 POINTS (10-25 FG)

14 REBONDS

3 AST

1 STL / 2 BLK

Les Spurs s'inclinent 112-102

— NBA France (@NBAFRANCE) March 12, 2024

W.E.M.B.Y.

𝟑.𝟒 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐞𝐬 par match cette saison — 𝟏𝐬𝐭 𝐍𝐁𝐀

𝟏𝟗𝟑 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐞𝐬 réalisés — 𝟏𝐬𝐭 𝐍𝐁𝐀

(Le 2nd, Brook Lopez, en a 161…)

— NBA France (@NBAFRANCE) March 12, 2024

🏀 #NBA

🎙 Wembanyama : “Se faire dunker dessus, ce n’est rien”#Interview #beINSPORTS pic.twitter.com/Q1Ym9y47Ns

— NBAextra (@NBAextra) March 12, 2024

Wemby 🇫🇷

vs.⎜Rockets

13 POINTS

10 REBONDS

6 PASSES

1 STL / 2 BLK

Les Spurs s'inclinent sur le fil 103-101

— NBA France (@NBAFRANCE) March 13, 2024

Le block 🚫

Le drive 💨

La passe 👀@Wemby pic.twitter.com/D2qmK7BTwp

— NBA France (@NBAFRANCE) March 13, 2024

🥶 👋

— NBA France (@NBAFRANCE) March 13, 2024

Victor Wembanyama 🇫🇷

17 POINTS

9 REBONDS

2 AST / 2 STL / 3 BLK

Les Spurs s'inclinent face aux Nuggets !

— NBA France (@NBAFRANCE) March 16, 2024

respect. 🤝 pic.twitter.com/0xUTPnaMOV

— NBA France (@NBAFRANCE) March 16, 2024

VICTOR 👽

33 POINTS | 15 REB | 7 AST | 7 BLK

14-26 FG

Victor Wembanyama est le premier joueur de l’histoire de la NBA avec 30+ points, 15+ rebonds, 5+ assists, et 5+ blocks, tout en tirant à 50% FG 📈 pic.twitter.com/gZmUoFYwlv

— NBA France (@NBAFRANCE) March 18, 2024

🇫🇷 @equipedefrance

📸 @Wemby IG pic.twitter.com/bTR9kV0ULr

— NBA France (@NBAFRANCE) March 17, 2024

# Rudy Gobert (Minnesota Timberwolves)

Semaine peu agitée pour Rudy, avec un match frustrant face aux Clippers et une absence à Salt Lake City pour des raisons de côtelettes douloureuses. Les Wolves restent en lice pour la première place à l’Ouest, La Gobe reste le principal favori dans la course au DPOY, et ça fait donc deux costards à trouver. Ça va commencer à coûter bonbon d’être fan de NBA en France.

Wolves @ Clippers : 8 points à 4/7 au tir, 11 rebonds, 3 passes, 2 steals et 2 contres en 33 minutes

Wolves @ Jazz : DNP

Les stats de Rudy Gobert cette saison en NBA : 13,7 points à 64,8% au tir et 64,9% aux lancers, 12,9 rebonds, 1,2 passe, 0,6 steal et 2,1 contres en 33,9 minutes

RUDYYYY 🦖

8 POINTS

11 REBONDS

3 AST

2 STL

2 BLK

Les @Timberwolves, auteurs de leur plus gros comeback depuis 2012, l'emportent à L.A. 118-100

— NBA France (@NBAFRANCE) March 13, 2024

# Bilal Coulibaly (Washington Wizards)

Il est revenu aux affaires, dans le cinq majeur la plupart du temps, et ses highlights sont peut-être les plus sous-cotés de la Ligue. Absent hier à cause d’un poignet récalcitrant, on attend de BC quelques grosses sorties offensives d’ici la fin de saison car le gamin gagne à être connu. Sa saison rookie est en tout cas une réussite, et ce malgré l’immense cirque dans lequel il évolue.

Wizards @ Grizzlies : 11 points à 3/12 au tir dont 3/10 du parking et 2/2 aux lancers, 5 rebonds, 4 passes, 2 steals et 1 contre en 32 minutes

Wizards @ Rockets : 10 points à 3/9 au tir dont 0/3 du parking et 4/4 aux lancers, 3 rebonds, 4 passes et 2 steals en 34 minutes

Wizards @ Bulls : 15 points à 5/9 au tir dont 1/3 du parking et 4/8 aux lancers, 8 rebonds, 2 passes et 1 steal en 30 minutes

Wizards vs Celtics : DNP

Les stats de Bilal Coulibaly cette saison en NBA : 8,4 points à 43,5% au tir dont 34,6% du parking et 70,2% aux lancers, 4,1 rebonds, 1,7 passe, 0,9 steal et 0,8 contre en 27,2 minutes

Monday French Touch

Feat. Bilal Coulibaly 🇫🇷🪩

11 POINTS

4 REBONDS

1 PASSES

2 INTERCEPTIONS

2 CONTRES

3x 3PM

Wizards WIN

— NBA France (@NBAFRANCE) March 11, 2024

BILAL 🇫🇷

vs.⎜Grizzlies

11 POINTS

5 REBONDS

4 PASSES

2 STL / 1 BLK

Les Wizards s'inclinent à Memphis

— NBA France (@NBAFRANCE) March 13, 2024

La glissade ?

Aucun soucis pour Bilal… 👋 ⛔️ pic.twitter.com/un7GzRlfXp

— NBA France (@NBAFRANCE) March 13, 2024

🇫🇷 Bilal Coulibaly face aux Rockets

10 POINTS

3 REBONDS

4 PASSES

2 INT pic.twitter.com/yhQAK6dvGX

— NBA France (@NBAFRANCE) March 15, 2024

Le match de Bilal Coulibaly 🇫🇷 face aux Bulls

15 POINTS

8 REBONDS

2 AST / 1 STL

Les Wizards s'inclinent à Chicago

— NBA France (@NBAFRANCE) March 17, 2024

# Nicolas Batum (Philadelphia Sixers)

Des shoots à la Batum, des stats à la Batum. Vous n’allez jamais nous croire, mais cette semaine Nico Batum a joué comme un Nico Batum, et ça c’est de l’analyse qui analyse.

Sixers @ Knicks : 0 point à 0/4 au tir dont 0/3 du parking, 2 rebonds et 1 steal en 21 minutes

Sixers @ Bucks : 5 points à 2/5 au tir dont 1/4 du parking, 2 rebonds et 3 passes en 21 minutes

Sixers vs Hornets : 8 points à 3/7 au tir dont 2/6 du parking, 8 rebonds, 4 passes, 3 steals et 2 contres en 37 minutes

Les stats de Nicolas Batum cette saison en NBA : 5,3 points à 46% au tir dont 39,7% du parking et 73,7% aux lancers, 4 rebonds, 2,2 passes, 0,8 steal et 0,7 contre en 24,6 minutes

NICOOOOO 👀 pic.twitter.com/6AxtOmY6uA

— NBA France (@NBAFRANCE) March 15, 2024

# Evan Fournier (Detroit Pistons)

On le voyait reculer, reculer, reculer sur le banc, puis la fin de semaine a agi comme une belle respiration. Deux matchs intéressants face au Heat, 18 points hier et un drop à la Antoine Dupond pour boucler sa semaine. Rien à dire, Vavane est prêt pour les JO.

Pistons vs Hornets : 3 points à 1/4 du parking, 1 rebond, 2 passes et 2 steals en 11 minutes

Pistons vs Raptors : 2 points à 1/3 au tir dont 0/1 du parking, 1 rebond et 1 passe en 5 minutes

Pistons vs Heat : 12 points à 4/8 au tir dont 1/5 du parking et 3/3 aux lancers, 1 rebond, 3 passes et 1 steal en 16 minutes

Pistons vs Heat : 18 points à 6/14 au tir dont 4/8 du parking et 2/3 aux lancers, 4 rebonds, 1 passe et 3 steals en 31 minutes

Les stats d’Evan Fournier cette saison en NBA : 6,5 points à 36,5% au tir au tir dont 27,9% du parking et 88,9% aux lancers, 1,8 rebond, 1,3 passe, 0,9 steal et 0,1 contre en 15,4 minutes

📸 pic.twitter.com/Yvbaw1GjLO

— NBA France (@NBAFRANCE) March 14, 2024

🇫🇷 Evan face à Miami

12 POINTS

1 REB / 3 AST / 1 STL

Les Pistons s'inclinent 108-95

— NBA France (@NBAFRANCE) March 16, 2024

.@EvanFourmizz steps back and splashes…

He has 18 PTS | 4 REB | 2 STL off the bench midway through Q4 pic.twitter.com/wy0vfLo7X4

— Detroit Pistons (@DetroitPistons) March 17, 2024

Evan Fournier punted that bih lmaoooo https://t.co/Q3pu4lBWL1 pic.twitter.com/gyZjAKTGjL

— Hater Report (@HaterReport_) March 17, 2024

# Ousmane Dieng (Oklahoma City Thunder)

Toujours pas d’opportunité avec le groupe NBA, mais en G League Ousmane Dieng cartonne. En border triple-double quasiment à chaque match, le jeune ailier français a largement pris la mesure de la division et attend désormais qu’on lui donne vraiment sa chance en NBA. Vaut-il mieux jouer 20 minutes tous les soirs dans une équipe claquée ou lutter chaque jour pour intégrer la rotation de l’une des trois meilleures équipes de la Ligue ? Sacré débat.

Thunder vs Pacers : DNP

Thunder vs Mavericks : DNP

Thunder @ Grizzlies : DNP

Les stats d’Ousmane Dieng cette saison en NBA : 4 points à 41,7% au tir dont 30,3% du parking et 87,5% aux lancers, 1,6 rebond, 1,1 passe, 0,2 contre et 0,1 steal en 11,3 minutes

En G League :

Les stats d’Ousmane Dieng cette saison en G League : 16,4 points à 46,6% au tir dont 31% du parking et 68,2% aux lancers, 7,5 rebonds, 5,8 passes, 1 steal et 0,8 contre en 31,1 minutes

.@ousmane11_ was everywhere tonight ✅ pic.twitter.com/23Xcjx9nGt

— OKC BLUE (@okcblue) March 14, 2024

Double-Doubles from Ousmane Dieng and Olivier Sarr led the @okcblue in a road-win over the Hustle. The Blue had a +25 rebound advantage, held the Hustle to 33% shooting, and 24% from three as they continue to make a push for the playoffs.

🔵 Sarr: 17 PTS, 16 REB, 3 BLK pic.twitter.com/yZb8s5FUfO

— NBA G League (@nbagleague) March 16, 2024

Ousmane Dieng with a PERFECT FIRST-HALF! 💯

19 PTS 🔥 8/8 FG pic.twitter.com/Dvw8B6sd61

— NBA G League (@nbagleague) March 16, 2024

Ous is throwing it down today 😤

He has 4 dunks in the first half pic.twitter.com/Oiiihw3mtz

— OKC BLUE (@okcblue) March 17, 2024

# Rayan Rupert (Portland Trail Blazers)

On était tout heureux la semaine dernière, car Rayan Rupert avait intégré la rotation de Chauncey Billups de manière assez régulière. Le retour de Scoot henderson dans la rotation a rebattu les cartes, et on a donc eu droit à la portion très congrue cette semaine pour les Français. Décidément, Scoot Henderson ne sert vraiment à rien cette saison sinon à nous emmerder.

Blazers vs Celtics : 0 point à 0/1 au tir et 1 passe en 2 minutes

Blazers vs Hawks : DNP

Blazers vs Knicks : DNP

Blazers @ Pelicans : 2 points à 0/1 au tir et 2/2 aux lancers, et 1 rebond en 12 minutes

Les stats de Rayan Rupert cette saison en NBA : 2,8 points à 35,4% au tir dont 41,4% du parking et 75% aux lancers, 1,5 rebond, 0,9 passe et 0,2 steal en 9,3 minutes

En G League :

Rip City Remix vs Texas Legends : DNP

Rip City Remix vs South Bay Lakers : DNP

Rip City Remix @ Stockton Kings : DNP

Les stats de Rayan Rupert cette saison en G League : 12,7 points à 37,5% au tir dont 24,1% du parking et 57,9% aux lancers, 6 rebonds, 1,7 passe et 0,8 steal en 29 minutes

# Olivier Sarr (Oklahoma City Thunder)

Lui non plus ne joue toujours pas avec le Thunder, mais lui aussi, comme Ousmane Dieng, cartonne à l’échelon inférieur. Vous attendez tous l’arrivée d’Alexandre Sarr en NBA ? Concentrez-vous d’abord sur Olivier en G League.

Thunder vs Pacers : DNP

Thunder vs Mavericks : DNP

Thunder @ Grizzlies : DNP

Les stats d’Olivier Sarr cette saison en NBA : 2,4 points à 57,9% au tir dont 33,3% du parking et 66,7% aux lancers, 2,5 rebonds, 0,1 passe et 0,5 contre en 6,8 minutes

En G League :

Les stats d’Olivier Sarr cette saison en G League : 13,8 points à 54,8% au tir dont 28,6% du parking et 83,3% aux lancers, 11,4 rebonds, 1,6 passe, 0,7 steal et 2 contres en 25,8 minutes

📈 https://t.co/PLNco3aor5 pic.twitter.com/purlPqTyDC

— OKC BLUE (@okcblue) March 14, 2024

A force all over the floor ⚡️@sarr_olivier #OKCBlue pic.twitter.com/k3GnTZLDMp

— OKC BLUE (@okcblue) March 17, 2024

# Moussa Diabaté (Los Angeles Clippers)

Moins dominant que la semaine passée, et Moussa a même fini par se blesser en fin de semaine. Rien de bien dramatique, ça devrait revenir envoyer du 20 points / 20 rebonds très vite sur les raquettes de G League.

Clippers vs Wolves : DNP

Clippers @ Bulls : DNP

Clippers @ Pelicans : DNP

Clippers vs Hawks : DNP

Les stats de Moussa Diabaté cette saison en NBA : 2,6 points à 52,6% au tir et 64,3% aux lancers, 2,2 rebonds, 0,4 passe, 0,5 steal et 0,1 contre en 5,8 minutes

En G League :

Ontario Clippers vs Stockton Kings : 14 points à 7/15 au tir dont 0/1 du parking et 0/1 aux lancers, 14 rebonds, 1 passe et 1 contre en 36 minutes

Ontario Clippers @ Rio Grande Valley Vipers : 14 points à 7/10 au tir et 0/1 aux lancers, 6 rebonds, 1 passe et 1 contre en 13 minutes

Ontario Clippers @ Rio Grande Valley Vipers : DNP

Les stats de Moussa Diabaté cette saison en G League : 15,6 points à 56,7% au tir dont 20% du parking et 55,8% aux lancers, 10,2 rebonds, 2,4 passes, 1 steal et 2,1 contres en 29,2 minutes

🚧 MOUSSA DIABATE 🚧

10 POINTS

18 REBONDS

5 PASSES

3 INTERCEPTIONS

3 CONTRES

Encore les travaux pour le pivot frenchie 🇫🇷 avec les @OntClippers ! @LAClippers x @nbagleague pic.twitter.com/z8gi44prfu

— NBA France (@NBAFRANCE) March 11, 2024

On his HEAD! 💪

Moussa Diabate throwing down the oop with some authority. @OntClippers pic.twitter.com/GC295JPT8E

— NBA G League (@nbagleague) March 15, 2024

# Sidy Cissoko (San Antonio Spurs)

Le MIP de la semaine chez les Français ! Du gros poster partout et sur tout le monde, un statut de meilleur joueur de son équipe alors qu’il sort du banc, et Wemby himself qui exhorte Popovich de l’appeler avec les grands. De la défense, le tir ça commence à venir, bref une grosse envie et une… petite chance de le voir bientôt aux côtés de Victor et compagnie.

Spurs vs Warriors : DNP

Spurs vs Rockets : DNP

Spurs vs Nuggets : DNP

Spurs vs Nets : DNP

Les stats de Sidy Cissoko cette saison en NBA : 1,5 point à 25% au tir dont 0% du parking et 100% aux lancers, 1 rebond et 0,5 steal en 6 minutes

En G League :

Les stats de Sidy Cissoko cette saison en G League : 15 points à 43,2% au tir dont 22,7% du parking et 63,6% aux lancers, 5,1 rebonds, 3,3 passes, 1,5 steal et 0,8 contre en 28,6 minutes

Game winner de Sidy Cissoko!

Yo conozco a algunos a los que les podría enseñar 👀 pic.twitter.com/6TpN81k5Nv

— SPURS LATAM (@Spurs_Latam) March 17, 2024

Les quatre derniers matchs de Sidy Cissoko 🇫🇷 en G-League, ça commence à être intéressant 👀

– 25 points, 11 rebonds, 3 passes

– 21 points, 6 rebonds, 7 passes

– 19 points, 7 rebonds, 6 passes

– 18 points, 4 rebonds, 4 passes

(et un nouveau poster 👇)pic.twitter.com/qljm2B54OX

— Tom Compayrot (@Tom_Cprt) March 17, 2024

David Duke Jr. and Sidy Cissoko led the @austin_spurs to a HUGE WIN to keep their postseason hopes alive! 🤝

This was David’s third 30+ point game of the season and a career-high scoring night for Sidy. pic.twitter.com/b5o0ROhxd3

— NBA G League (@nbagleague) March 16, 2024

Victor Wembanyama au sujet de Sidy Cissoko : « J’aimerais beaucoup le voir évoluer en NBA prochainement. »

« Ça fait plaisir de voir son évolution au cours de l’année, mais aussi au cours de sa vie. C’est quelqu’un que je connais depuis très longtemps et qui a un parcours… https://t.co/lcBFeGGDqo pic.twitter.com/79GGMTl01g

— Benjamin Moubèche (@BenjaminMoubech) March 18, 2024

Sidy Cissoko rises above 6’11” Jake Stephens and SLAMS it home for the @austin_spurs!💥 pic.twitter.com/mAsnHDk03i

— NBA G League (@nbagleague) March 17, 2024

Il est revenu aux affaires dans l’anonymat le plus total, et son deuxième match avec la franchise de G League affiliée au Heat a donné lieu à une très grosse perf offensive. Ça décrasse, Théo joue au basket et c’est déjà très bien.

Les stats de Théo Maledon cette saison en NBA : 3,5 points à 28,6% au tir dont 16,7% du parking et 93,3% aux lancers, 1,4 rebond, 1,6 passe et 0,4 steal en 12,5 minutes

En G League :

Les stats de Théo Maledon cette saison en G League : 13 points à 53,5% au tir dont 72% du parking et 93,3% aux lancers, 2,6 rebonds, 3 passes, 1,3 steal et 0,3 contre en 25 minutes

In just his second game as a member of the Skyforce, Theo Maledon exploded for 18 PTS in the fourth quarter Thursday against the Capitanes 🔥

24 PTS | 2 REB | 3 AST | 60% FG pic.twitter.com/P69mOlkMNd

— Sioux Falls Skyforce (@SFSkyforce) March 15, 2024

# Malcolm Cazalon (Westchester Knicks – G League)

Pas de news de Malcolm, probablement avec ses trois frères à faire les cons dans le quartier.

Les stats de Malcolm Cazalon cette saison en NBA : joua 3 minutes, jadis, parait même qu’il avait mis un 3-points

Westchester Knicks @ South Bay Lakers : DNP

Westchester Knicks @ South Bay Lakers : DNP

Les stats de Malcolm Cazalon cette saison en G League : 8,3 points à 34,1% au tir dont 34,5% du parking et 76,9% aux lancers, 3,1 rebonds, 2,3 passes, 1,1 steal et 0,7 contre en 26 minutes

# Killian Hayes (-)

Pas de news de Killian, peut-être bien qu’il est avec Malcolm et ses frères.

Les stats de Killian Hayes cette saison en NBA : 6,9 points à 41,3% au tir dont 29,7% du parking et 66% aux lancers, 2,8 rebonds, 4,9 passes, 0,9 steal et 0,5 contre en 24 minutes

# Frank Ntilikina (-)

Possiblement avec Killian Hayes, donc avec les frères de Malcolm.

Les stats de Frank Ntilikina cette saison en NBA : 1 point à 11,1% au tir dont 12,5% du parking et 100% aux lancers, 1,2 rebond et 0,8 passe en 8,6 minutes