Malgré la défaite des Pistons au buzzer, Evan Fournier a rendu une bonne copie cette nuit face au Heat. Avec 18 points, le Français a été le meilleur marqueur de son équipe et son money time solide a failli donner la victoire aux siens.

Les nuits se suivent mais ne se ressemblent pas pour Evan Fournier avec les Pistons. Alors que le temps de jeu de Vavane a tendance à beaucoup varier selon les soirs, il a cette fois convaincu Monty Williams de le laisser sur le terrain au-delà des 30 minutes. C’est une première depuis l’arrivée de Fournier à Detroit et le joueur a surtout disputé l’intégralité du money time, signe que son coach comptait sur lui pour faire la différence.

Evan lui a rendu sa confiance avec 18 points, 4 rebonds et 3 interceptions en sortie de banc (à 4/8 de loin) mais aussi un petit coup de chaud dans le dernier acte (8 points en 2 minutes !) pour relancer son équipe et recoller au Heat. Si Bam Adebayo a été le héros de la victoire de Miami, Evan Fournier aurait pu être celui des Pistons. Son interception décisive à un peu plus de 20 secondes de la sonnerie avait donné une balle de match à Detroit mais Cade Cunningham a mal géré la possession avec une iso lancée trop vite. De quoi laisser suffisamment de secondes à Miami pour remonter le terrain et crucifier son hôte au buzzer.

Pour en revenir à Fournier, il s’agit de son record personnel avec Detroit (sa précédente marque était à 17). La dernière fois que Vavane avait atteint le cap des 18 unités en NBA c’était en avril.. 2022. Dommage que cette bonne perf n’aille pas avec une victoire et on a senti beaucoup de frustration chez Fournier au moment de voir le tir d’Adebayo entrer. Le Français a même shooté dans le ballon avec le pied, ce qui pourrait lui valoir une amende car la NBA n’est pas très fan des balles balancées en direction du public.

