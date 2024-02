Transfert NBA : Bojan Bogdanovic à New York, Evan Fournier à Detroit !!!

Evan Fournier attendait sa carte “vous êtes libéré de prison” depuis longtemps, et elle est enfin arrivée ! Vavane part direction Detroit dans le cadre de ce qui est pour l’instant le plus gros transfert de cette trade deadline.

Adrian Wojnarowski, décidément en roue libre, l’a annoncé sur Twitter.

Direction Pistons : Evan Fournier, Quentin Grimes, Ryan Arcidiacono, Malachi Flynn et deux seconds tours de Draft

Direction Knicks : Alec Burks, Bojan Bogdanovic

Evan Fournier quitte enfin New York après être sorti de la rotation depuis de looooongs mois. Il attendait patiemment son transfert, et il va pouvoir se relancer à Detroit, dans une équipe qui n’a de toute façon plus rien à perdre cette saison. Quentin Grimes, talentueux shooteur, Ryan Arcidiacono, meneur de devoir et Malachi Flynn, roux, l’accompagnent dans le Michigan avec deux seconds tours de Draft, reste à voir ce que les Pistons vont faire de ces derniers. Quoi qu’il en soit, on est heureux pour Evan, même si la destination ne fait pas rêver sur le papier, elle rimera peut-être de nouveau avec temps de jeu et cartons offensifs à l’avenir, c’est tout ce que l’on souhaite au dégarni de Charenton.

En ce qui concerne les Knicks, ce sont deux gros renforts qui viennent s’ajouter à l’effectif new yorkais ! Alec Burks, qui a déjà porté ce maillot entre 2020 et 2022, et auteur de quelques beaux cartons récemment, devrait jaillir du banc pour permettre à Jalen Brunson de souffler plus sereinement, et Bojan Bogdanovic, dans toutes les rumeurs de transferts depuis 1973, arrive également dans la Big Apple pour apporter toute son expérience et sa palette offensive à une équipe qui continue de s’armer après avoir fait venir OG Anunoby en décembre. Les Knicks se donnent les moyens de leurs ambitions, à savoir accrocher l’avantage du terrain pour les Playoffs à l’Est, et les forces en présence sont assez flippantes.

