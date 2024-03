Bam Adebayo délivre le Heat au buzzer à Detroit

Bien contesté par une accrocheuse équipe des Pistons, le Heat s’en est remis à un shoot à 3-points (improbable) de Bam Adebayo au buzzer pour l’emporter à Detroit.

Pour la deuxième fois en trois jours, le Heat était opposé aux Pistons dans le Michigan. Et pour la deuxième fois en trois jours, cela n’a pas été une partie de plaisir. Si vendredi Jimmy Butler et ses copains avaient su accélérer au bon moment pour faire la différence et s’éviter trop de stress en fin de match, le scénario a été un poil différent en ce dimanche soir. Ironie du destin, c’est Detroit qui a cette fois pris le jeu à son compte au retour des vestiaires pour remettre un peu de piment dans ce match. Si Miami conservait néanmoins les commandes, un coup de chaud d’un bon Evan Fournier (18 points, meilleur marqueur des Pistons) en début de money time allait remettre les deux équipes à une possession d’écart.

La fin de match était disputée, avec Miami toujours en tête mais Detroit juste derrière dans le rétro. Un 3-points de Stewart et l’inévitable Cade Cunningham permettaient même aux Pistons d’égaliser dans la dernière minute. Mieux encore pour Detroit, Evan Fournier interceptait un ballon importantissime en bout de match pour offrir une ultime possession à son équipe et l’emporter. Le shoot (trop hâtif ?) de Cade Cunningham ne rentre pas et Miami peut encore espérer éviter la prolongation avec plusieurs secondes au chrono. Assez pour laisser Bam Adebayo tenter sa chance de loin et éteindre la Little Caesars Arena.

BAM ADEBAYO AU BUZZER 🔥🔥🔥🔥pic.twitter.com/lVxeAkkrsW

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 17, 2024

En l’absence de Jimmy Butler, le pivot a encore été taille patron avec 20 points, 17 rebonds et surtout ce shoot de la gagne. Duncan Robinson a aussi été flamboyant avec 30 points et un 7/12 de loin que ne renieraient pas les Splash Brothers. Detroit pourra quand même bader en voyant l’issue de la rencontre, surtout se prendre un tir à 3-points de la part d’un joueur qui tourne cette saison à.. 23% en 17 tentatives.