Les Playoffs NBA battent leur plein, et cette nuit quatre matchs avaient lieu. Le Thunder file vers les demi, le Magic fait douter les Cavs, les Celtics ont remis l’église au centre du village, et les Lakers font semblant d’y croire. Faites péter le résumé !

Les résultats de la nuit :

Ce qu’il faut retenir :

Les Français de la nuit :

Ousmane Dieng n’est pas entré en jeu dans le Game 3 contre les Pels

Le highlight de la nuit :

JOKIC THE BEHIND THE BACK DIME TO MPJ 👀

Nuggets-Lakers | Game 4 on ABC pic.twitter.com/kEnd4luEUc

— NBA (@NBA) April 28, 2024

Le point TTFL

#TTFL Popular-Picks Scores

➡️ Round #01 | Pick #08

📊 Moyenne des joueurs TTFL de la nuit : 38.54 pts#NBA pic.twitter.com/Q8anJKtMfG

— TrashTalk Fantasy Lab (@TTFLab) April 28, 2024

Le bracket des Playoffs :

Le programme de la nuit prochaine :