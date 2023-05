On ne donnait pas cher de leur peau. Pire, on les avait déjà enterré. 150 séries débutées en 3-0 dans toute l’histoire de la NBA ? 150 fois les équipes qui menaient ont finalement remporté la série. Et lundi soir, Boston tentera, à domicile, d’écrire un IMMENSE chapitre de l’histoire.

# LES RÉSULTATS DE LA NUIT EN NBA

Heat – Celtics : 103-104 (les stats)

# CE QU’IL FAUT RETENIR DE LA NUIT

# LE HIGHLIGHT DE LA NUIT EN NBA

# LE TOP PICK EN TTFL : Jayson Tatum

– Jayson Tatum : 49 pts

– Jaylen Brown : 41 pts

– Caleb Martin : 41 pts

