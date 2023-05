Menés 3-0 il y a une semaine, les Celtics ont arraché un Game 7 cette nuit à Miami au terme d’un scénario incroyable. Ils sont ainsi devenus la quatrième équipe de l’histoire des Playoffs à forcer une manche décisive après avoir concédé trois défaites, mais ont surtout l’occasion de réaliser quelque chose d’unique lundi soir.

Plus qu’une victoire, et les Celtics 2022-23 deviendront la première équipe all-time à remporter une série de Playoffs après un déficit de 3-0. 150 ont essayé avant eux, 150 ont échoué. Autant dire que ce serait un immense exploit.

Pour y arriver, Jayson Tatum et ses copains auront la chance d’évoluer devant leur public lundi pour la manche décisive, contrairement aux trois autres équipes qui ont réussi à forcer un Game 7 par le passé. Le TD Garden sera chaud bouillant, tout le momentum est du côté des Verts, et cela fait deux saisons que Boston kiffe tout particulièrement l’ambiance d’un match couperet.

The Celtics are the 4th team in NBA history to force a Game 7 after trailing 0-3 in a series, joining:

1951 New York Knicks vs. Rochester Royals (Finals)

1994 Denver Nuggets vs. Utah Jazz (2nd Round)

2003 Portland Trail Blazers vs. Dallas Mavericks (1st Round) pic.twitter.com/k2P0vcFQkh

— NBA History (@NBAHistory) May 28, 2023

La saison dernière, les Celtics ont joué et gagné deux Game 7 dans leur route vers les Finales NBA. En demi-finale de conférence face aux Bucks à domicile, puis sur le parquet de… Miami pour remporter la Conférence Est.

Cette année, Boston a l’occasion de faire pareil. Il y a eu la victoire contre Philadelphie en sept manches au stade des demies de conf’ (après avoir été menés 3-2), et là les hommes de Joe Mazzulla ont une occasion en or de faire pareil après avoir enchaîné trois victoires de suite.

Boston 2022 :

Game 7 en demi finale

Game 7 en finale de conférence

Boston 2023 :

Game 7 en demi finale

Game 7 en finale de conférence

Faut pas être cardiaque hein.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 28, 2023

Rendez-vous dans la nuit de lundi à mardi (2h30) pour un Game 7 qui s’annonce dantesque du côté de Boston, et donc pour vivre potentiellement un moment d’histoire.

Juste immanquable.