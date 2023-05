Des équipes d’EuroLeague ont contacté Carmelo Anthony avant sa retraite

Carmelo Anthony l’a annoncé il y a quelques jours : le basket, c’est fini pour lui. Le neuvième meilleur scoreur de l’histoire a pris sa retraite, lui qui n’a pas reçu d’offre d’équipe NBA au cours de la saison. Melo aurait néanmoins pu continuer sa carrière de l’autre côté de l’Atlantique s’il l’avait voulu.

On connaît tous FIBA Melo avec Team USA, on aurait pu avoir FIBA Melo en EuroLeague.

D’après les sources de Marc Stein, Carmelo Anthony a effectivement reçu plusieurs offres au cours de cette saison pour évoluer au plus haut niveau européen. L’insider n’a pas précisé l’identité des clubs intéressés par les services de Melo, mais peu importe le maillot on aurait kiffé le voir sur le Vieux Continent pour une dernière danse.

Mais à 38 ans, Anthony voulait que cette dernière danse se passe en NBA, et nulle part ailleurs. Sans doute aussi parce qu’il voulait rester auprès de son fiston de 16 ans Kiyan, qui évolue au lycée de Long Island Lutheran à New York. C’est pour cela qu’il a refusé toutes les offres venant d’Europe. Malheureusement pour lui, aucune franchise de la Grande Ligue US n’a voulu le recruter cette année, et Melo a donc finalement décidé de raccrocher les sneakers.

Clairement, on espérait une autre fin après 19 ans de carrière au plus haut niveau. Néanmoins, le plus important c’est que Carmelo semble aujourd’hui en paix avec sa décision, sa carrière, ses accomplissements. Quand on a marqué plus de 28 000 points en NBA et qu’on est l’un des meilleurs attaquants de l’histoire de son sport, on peut.

__________

Source texte : Marc Stein